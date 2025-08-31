2. Lig'de son görünüm!

Nesine 2. Lig'de sona eren ikinci haftayı Beyaz Grup'ta Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor averajla lider kapattı.
Ligde ikinci haftanın ardından Beyaz Grup'ta oluşan puan durumu şöyle:
- Beyaz Grup
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR
|2
|2
|0
|0
|4
|0
|4
|6
|2.BATMAN PETROLSPOR
|2
|2
|0
|0
|5
|2
|3
|6
|3.İSKENDERUNSPOR
|2
|1
|1
|0
|4
|0
|4
|4
|4.ADANA 01 FK
|2
|1
|1
|0
|5
|4
|1
|4
|5.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|1
|4
|6.SULTAN SU İNEGÖLSPOR
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|7.BEYKOZ ANADOLUSPOR
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|8.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|2
|0
|2
|0
|3
|3
|0
|2
|9.KARAMAN FK
|2
|0
|2
|0
|3
|3
|0
|2
|10.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|11.KEPEZSPOR
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|12.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR
|1
|0
|1
|0
|4
|4
|0
|1
|13.MUĞLASPOR
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|14.KARACABEY BELEDİYESPOR
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|15.MKE ANKARAGÜCÜ
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|16.BUCASPOR 1928
|2
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|1
|17.MERKÜR JET ERBAASPOR
|2
|0
|1
|1
|2
|4
|-2
|1
|18.ALTINORDU
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|-4
|1
|19.GMG KASTAMONUSPOR
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0