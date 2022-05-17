19 yaşında Beşiktaş'tan Portekiz'e

Beşiktaş'la sözleşmesi Haziran ayında bitecek olan Koray Yağcı, siyah beyazlı kulüpten ayrılabilir.
19 yaşındaki genç oyuncu, Portekiz ekibi Famalicao ile 4 yıllık anlaşma sağlamak üzere.
PARA KAZANDIRARAK GİTMEK İSTİYOR
U19 Ligi'nde attığı 15 golle gol krallığında olan Koray Yağcı, Beşiktaş'a para kazandırarak ayrılmak istiyor.
19 yaşındaki genç oyuncu, Portekiz ekibi Famalicao ile 4 yıllık anlaşma sağlamak üzere.
PARA KAZANDIRARAK GİTMEK İSTİYOR
U19 Ligi'nde attığı 15 golle gol krallığında olan Koray Yağcı, Beşiktaş'a para kazandırarak ayrılmak istiyor.
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