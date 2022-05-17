19 yaşında Beşiktaş'tan Portekiz'e

Beşiktaş altyapısında forma giyen 19 yaşındaki Koray Yağcı, Portekiz ekibi Famalicao ile anlaştı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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19 yaşında Beşiktaş'tan Portekiz'e
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17 Mayıs 2022 14:38
Beşiktaş'la sözleşmesi Haziran ayında bitecek olan Koray Yağcı, siyah beyazlı kulüpten ayrılabilir.

19 yaşındaki genç oyuncu, Portekiz ekibi Famalicao ile 4 yıllık anlaşma sağlamak üzere.

PARA KAZANDIRARAK GİTMEK İSTİYOR

U19 Ligi'nde attığı 15 golle gol krallığında olan Koray Yağcı, Beşiktaş'a para kazandırarak ayrılmak istiyor.

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