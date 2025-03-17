18 Mart: Yarın (Salı Günü) Okullar Tatil mi? - 2025

18 Mart Salı günü Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü, yurt genelinde düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Resmi tatil günlerinde kamu kurumları, okullar, üniversiteler, banka, sağlık ocakları ve diğer birçok kurum kapalı olduğundan 18 Mart tarihinin resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Milli ve dini öneme sahip günler resmi tatil olarak kutlanıyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi ise resmi tatil olmayacak.



18 MART RESMİ TATİL Mİ?

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, Türkiye'de resmi tatil kapsamında değildir. Bu nedenle, kamu kurumları, özel sektör ve okullar normal işleyişine devam edecektir.

Valilikten yapılan açıklamada, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünün kentte coşkulu bir şekilde kutlanması amacıyla 18 Mart Salı günü, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitim kurumlarında, halk eğitimi merkezlerinde ve özel kurslarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verileceği duyuruldu.