16 Aralık Çarşamba iddaa tahminleri

16 Aralık Çarşamba günü Türkiye'de ve Avrupa'da önemli karşılaşmalar oynanacak. Günün dikkat çeken mücadeleleri öncesinde Sporx iddaa ekibi tahminlerini sizler için hazırladı. Günün bankolarına geçmeden evvel, bol şanslar...



LEICESTER - EVERTON



BURAK ŞEN: İngiltere Premier Lig'de Leicester City ile Everton karşı karşıya gelecek. Hafta sonu Leicester, Brighton'ı, Everton ise Chelsea'yi yenerek önemli galibiyetler aldılar. Leicester, 25'er puanlı Tottenham ve Liverpool'un arkasında 24 puanla yer alan Leicester, Liverpool - Tottenham maçı öncesi kazanmak istiyor. Chelsea karşısında kazanarak üzerindeki kötü havayı dağıtan Everton da 20 puanda ve daha üstte olabilmek adına bu karşılaşmada kazanmaktan başka bir şey düşünmüyorlar. Leicester'da Çağlar Söyüncü, Timothy Castagne olmayacak. Everton'da da James Rodríguez, Seamus Coleman, Fabian Delph ve Lucas Digne forma giyemeyecek. İki takım bu önemli karşılaşmada mutlaka goller bulacaktır. Karşılıklı gol var seçeneği bizlere kazandırır.



ARSENAL - SOUTHAMPTON



BURAK ŞEN: İngiltere Premier Lig'de Arsenal ile Southampton karşı karşıya gelecek. Hafta 1974'ten sonra ilk kez Burnley'e kaybeden Arsenal, 1959-60 sezonundan bu yana ilk kez evinde üst üste 4 mağlubiyet aldı. Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal dibe vurdu ve buradan İspanyol teknik adamla çıkabilecekler mi göreceğiz. Ralph Hasenhüttl yönetimindeki Southampton'da işler fazlasıyla yolunda gidiyor. Haftaya 25 puanlı Tottenham ve Liverpool'un sadece 2 puan gerisinde girdiler. Açıkçası Arsenal'e göre de çok daha iyi oynuyorlar. Arsenal'in böylesine formda bir takıma karşı neler yapabileceğini göreceğiz ama bence işleri yine kolay değil. Öncelikli tercihim 2,5 Üst olacak. Alternatif olarak Southampton kaybetmezi düşünebiliriz.



LIVERPOOL - TOTTENHAM



BURAK ŞEN: İngiltere Premier Lig'de Liverpool ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Bu müthiş maç öncesi hem Liverpool hem de Tottenham puan kaybetti. İki takım da 25'er puanla zirvede yer alıyor. Liverpool, Tottenham ile ligde oynadığı son 15 maçta sadece 1 kez kaybetti, 10 kez kazandı. Ayrıca Tottenham'a karşı son 5 resmi maçını da kazandı. United, City, Arsenal'i yenen Chelsea ile berabere kalan Jose Mourinho, geçen sene mağlup olduğu Liverpool'u da devirmeyi planlıyor. Heung-min Son ve Harry Kane, bu sezon Premier Lig'de birbirlerine 12 gol attırdı ve Liverpool maçında da büyük tehlike olacaklar. Joe Gomez, Virgil van Dijk, Joel Matip gibi önemli savunmacıları olamayan Liverpool'u kolay bir maç beklemiyor. Aslında ilk olarak hem Jürgen Klopp hem de Jose Mourinho, birbirlerinin en iyi taraflarını kitlemeye çalışacaktır. Bu da bize çılgın gollü bir maç vaad etmiyor. İki takımın son 10 karşılaşmasının 7'sinde olduğu gibi yine 2-3 gollü bir mücadele bizleri bekliyor.



JUVENTUS - ATALANTA



BURAK ŞEN: İtalya Ligi'nde Juventus ile Atalanta karşı karşıya gelecek. Atalanta'da kaptan Pau Gomez ile Gian Piero Gasperini'nin ters düşmesinin ardından kaptan ayrılık kararı aldı. Yıldız ismiyle sorunlar yaşayan Atalanta, her şeye rağmen yoluna devam ediyor ve hafta sonu Fiorentina'yı 3 golle geçerek iyi bir sonuç aldılar. Şimdi Juventus deplasmanında sürpriz yapmak istiyorlar. Andrea Pirlo yönetimindeki Juventus, Genoa'yı deplasmanda yenerek üst tarafa bir adım daha yaklaştı ama oyun olarak sıkıntılarının olduğunu düşünüyorum. Böylesine güçlü bir rakip karşısında Juventus'a güvenmiyorum. Atalanta'nın puan ve puanlar alması sürpriz olmaz. Hem Juventus hem de Atalanta'nın fileleri havalandıracağının düşündüğüm mücadele için karşılıklı gol var seçeneğini sizlere öneriyorum.



GENOA - MILAN



BURAK ŞEN: İtalya Ligi'nde Genoa ile Milan karşı karşıya gelecek. Ligin kötü takımlarından Genoa, 6 puanla tehlikede bölgede bulunuyor. Hafta sonu Juventus'a kaybeden Genoa, Milan'ı ağırlayacağı maçta puan almayı hedefliyor ama bunun için maksimum performans göstermeleri gerekiyor. Milan geçen hafta sahasında Parma'ya karşı iki farklı geriye düşmesine rağmen beraberliği kurtardı ve puan aldı. Bu hafta savunma anlamında daha dikkatli bir Milan izleyeceğimizi düşünüyorum. Milan'a kuponlarda yer verebiliriz.



SCHALKE - FREIBURG



GÖLGE ADAM: Bundesliga'nın 12'nci haftasında Schalke 04 sahasında Freiburg'u konuk edecek. Schalke'nin ligdeki galibiyet hasreti sürüyor. Augsburg deplasmanında bu hasrete son vermeye çok yaklaştılar ancak son dakikalarda yedikleri golle sahadan 1 puanla ayrıldılar. Freiburg ise uzun süredir devam eden galibiyet hasretini Bielefeld karşısında bitirdi. Sahadan 2-0 galip ayrıldılar. İki takımda form olarak oldukça kötü. Ev sahibi ekipte Pacienca ve Uth sakatlıkları nedeniyle yok. Freiburg'da Kwon, Sallai ve Kübler'in durumları belirsiz. Schalke, Augsburg karşısında fena oynamadı. Şeytanın bacağını kırabilirler.



DIJON - LILLE



GÖLGE ADAM: Fransa Ligue 1'in 15'inci haftasında lider Lille son sıradaki Dijon'un konuğu olacak. Ev sahibi ekip son 10 maçında sadece 1 galibiyet alabildi. Onu de deplasmandaki Nice maçında elde ettiler. Lille ise Bordeaux galibiyetinin ardından PSG'nin de puan kaybetmesiyle birlikte liderliğe yükselmiş durumda. Lille oldukça formda. Avrupa'da gruptan çıktı. Ligde liderlik sürüyor. Bu sezon deplasmanda 4 maçta puan kaybetseler de bu haftaki rakipleri zayıf. Lille liderliği bırakmaz.



B. MÜNİH - WOLFSBURG



GÖLGER ADAM: Almanya Bundesliga'nın 12'nci haftasında Bayern Münih sahasında Wolfsburg'u konuk edecek. Ligde oynadığı son 4 maçın 3'ünde sahadan beraberlikle ayrılan Münih, liderliği Leverkusen'e kaptırdı. Leipzig'in ardından deplasmanda Union Berlin ile 1-1 berabere kaldılar. Wolfsburg ise sezonun iyi ekiplerinden. Zirve takiplerini sürdürüyorlar. Son 10 resmi maçlarında sadece 1 kere kaybettiler. Wolfsburg, ligin namağlup 2 takımından birisi. Deplasmanda oynadıkları 5 maçın 4'ünde sahadan 1 puanla ayrılıp, 1 maçı ise kazandılar. Münih'te bu maç öncesinde Nianzou ve Kimmich'in sakatlıkları bulunuyor. Konuk ekipte de sakat olan Pongracic forma giyemeyecek. Bayern üst üste çok puan kaybetti. Wolfsburg her ne kadar namağlup olsa da bu maçta Bayern karşısına bahis alınmaz. Ev sahibi ekip farklı kazanır.



PSG - LORIENT



GÖLGE ADAM: Fransa Ligue 1'in 15'inci haftasında PSG sahasında Lorient'i konuk edecek. Ev sahibi ekip Lyon mağlubiyetiyle liderliğini kaybetti. Bunun yanında takımın yıldız ismi Neymar'ı da sakatlığı kurban verdiler. Lille'in sadece 1 puan gerisindeler. Lorient ise ligin deplasmanda en az puan toplayan takımı durumunda. Oynadıkları dış saha maçlarında sadece 4 puan alabildiler. Onlarda 6 maçlık 3 puan hasretine Nimes'i mağlup ederek son verdiler. Ancak yine de PSG karşısında sürpriz çıkartacak bir yapıda değiller. PSG, iç sahada üst üste puan kaybı yaşamaz. Farklı kazanacakları bir maç izleriz.



LYON - BREST



GÖLGE ADAM: Fransa'da Lyon'un konuğu Brest olacak. Lyon, PSG galibiyetiyle hem zirveye yaklaştı hem de PSG'yi liderlikten etmeyi başardı. Ev sahibi ekip, 11 maçtır kaybetmiyor. Bunun yanında çıktıkları son 8 maçın 7'sini de kazanmayı başardılar. Brest ise ters bir takım. Orta sıralarda ancak gösterdikleri çıkışla biraz daha yukarıları zorlayabilirler. Onlarda son 5 maçlarında 12 puan topladılar. Lyon formda. İç sahada kazanarak yoluna devam eder. Ancak oranı yükseltmek isteyenler kg var ve Lyon kazanır 2.5 üstü olur bahsini de kuponlarına yazabilir.







