Haber Tarihi: 14 Temmuz 2024 11:26 - Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2024 11:26

15 Temmuz'da kargolar açık mı? Yarın PTT açık mı? 2024

15 Temmuz kargolar açık mı sorusu 15 Temmuz resmi tatil öncesi merak ediliyor. İnternet alışverişlerinde kargolarını bekleyen vatandaşlar, PTT kargo, Yurtiçi, MNG, Aras kargo 15 Temmuz'da kargolar çalışıyor mu araştırmalarına hız kazandırdı. Özel şirketlerin çalışma saatleri resmi tatillerde farklılık gösterebiliyor. Peki, 15 Temmuz kargolar açık mı 2024, dağıtım yapıyor mu? PTT kargo, Yurtiçi, MNG, Aras kargo 15 Temmuz kargolar çalışıyor mu? İşte detaylar...

15 Temmuz'da kargolar açık mı? Yarın PTT açık mı? 2024
Abone Ol
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, bu yıl pazartesi gününe denk geliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 15 Temmuz şehitleri anılacak, çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Peki, 15 Temmuz Pazartesi günü resmi tatil mi? Banka, noter ve kargolar 15 Temmuz'da açık mı?

15 TEMMUZ'DA KARGOLAR AÇIK MI?

15 Temmuz Pazartesi günü kargolar kapalı olacak. Ancak özel kargoların çalışma saatleri farklılık gösterebilir. Bu nedenle kargo firmasını aramanız gerekebilir.

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, geçtiğimiz dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda resmi tatil olarak ilan edilmişti.

TBMM'de 15 Temmuz tarihinin resmi tatil olarak ilan edilmesiyle ilgili karar şöyleydi;

MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı "Kazan İlçesi"nin adı "Kahramankazan" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ve 1 Mayıs günü" ibareleri ",1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü" olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir."

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Galatasaray ikinci maçında, gözler Icardi'de Galatasaray Galatasaray ikinci maçında, gözler Icardi'de
Jose Mourinho'dan kaptanlarla toplantı Fenerbahçe Jose Mourinho'dan kaptanlarla toplantı
Fenerbahçe'de Szymanski, görüşme odasına! Fenerbahçe Fenerbahçe'de Szymanski, görüşme odasına!
MKE Ankaragücü'nden River Plate ile iş birliği! Ankaragücü MKE Ankaragücü'nden River Plate ile iş birliği!
Arda Güler'den Bartuğ Elmaz'a mesaj Real Madrid Arda Güler'den Bartuğ Elmaz'a mesaj
Dimata: 'Takımın önemli bir oyuncusu olmak istiyorum.' Samsunspor Dimata: "Takımın önemli bir oyuncusu olmak istiyorum."
Galatasaray'dan Çekya'ya gidiyor: Ross Galatasaray Galatasaray'dan Çekya'ya gidiyor: Ross
Okan Kocuk: 'Yeni sezon daha iyi olacak' Samsunspor Okan Kocuk: "Yeni sezon daha iyi olacak"
Yunanistan'da taraftarlar arasında kavga! Dünya Futbolu Yunanistan'da taraftarlar arasında kavga!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe - Saint-Maximin: Yeni gelişme
2
İşte Fenerbahçe'de Cenk tercihinin nedeni!
3
Galatasaray'dan dünyaları istedi!
4
Ziyech'ten transfer cevabı!
5
Galatasaray'a kötü haber: Guela Doue
6
Fenerbahçe'den Oğuz Aydın hamlesi!
7
Eyüpspor'da hedef Crespo

SON HABERLER

yukarı ok