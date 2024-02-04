Haber Tarihi: 04 Şubat 2024 11:55 - Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2024 11:55

15 tatil uzatıldı mı? 2024 okullar yarıyıl tatili uzatıldı mı?

15 tatil uzatıldı mı? 2024 okullar yarıyıl tatili uzatıldı mı, okullar açılacak mı soruları MEB son dakika açıklaması ile yanıt buldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini geçtiğimiz aylarda açıklamıştı. Takvimde yarıyıl tatili tarihleri olarak 22 Ocak - 2 Şubat 2024 tarihleri paylaşılmıştı. Peki, 2024 ara tatil uzatıldı mı? Son dakika okullar yarıyıl tatili uzatıldı mı?

15 tatil uzatıldı mı? 2024 okullar yarıyıl tatili uzatıldı mı?
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Son günlerde bazı sosyal medya hesaplarında 15 tatilin 1 hafta daha uzatılacağı yönünde iddialar yer aldı. Bu iddialar üzerine MEB tarafından bir açıklama yapıldı. Peki, 15 tatil uzatıldı mı? 2024 okullar yarıyıl tatili uzatıldı mı? İşte son dakika açıklamaları..

15 TATİL UZATILDI MI?

Hayır, 15 tatil uzatılmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 7 Temmuz 2023 tarihinde yayımladığı 2023-2024 eğitim-öğretim yılı takvimine göre 15 tatil 22 Ocak Pazartesi günü başladı ve 5 Şubat Pazartesi günü sona eriyor.

MEB'den 15 tatilin uzatılmasıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Bazı sosyal medya hesaplarında 15 tatilin uzatılacağına dair iddialar dolaşsa da, bu iddialar MEB tarafından teyit edilmedi.

2024 OKULLARDA YARIYIL TATİLİ UZATILDI MI?

Hayır, 2024 yılı yarıyıl tatili uzatılmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 7 Temmuz 2023 tarihinde yayımladığı 2023-2024 eğitim-öğretim yılı takvimine göre 15 tatil 22 Ocak Pazartesi günü başladı ve 5 Şubat Pazartesi günü sona erdi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullar 2. dönem öncesinde yarıyıl tatiline girdi. Yarıyıl tatili 19 Ocak cuma günü karne dağıtımıyla başladı. Cumartesi ve pazar günleri tatile dahil edildiğinde öğrenciler Sömestr tatilinde toplam 16 gün dinlenme fırsatı yakalayacak.

Okullarda 2. dönem 5 Şubat Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek. MEB çalışma takvimine göre ise 8-12 Nisan 2024 tarihleri arasında ikinci ara tatil yapılacak.

2023-2024 eğitim öğretim yılı ise 14 Haziran tarihinde ikinci dönemin sona ermesiyle tamamlanacak.

İKİNCİ ARA TATİL 2024 NE ZAMAN?

8-12 Nisan 2024'te ise ikinci ara tatil olacak. 11 Eylül 2023'te başlayan eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek.

MEB 2023-2024 ÇALIŞMA TAKVİMİ

Okulların açılış tarihi: 11 Eylül Pazartesi

İlk ara tatili başlangıç ve bitişi: 11 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım Pazartesi son bulacak.

15 tatil 22 Ocak'ta başlayacak ve 2 Şubat'ta sona erecek. (toplam tatil 15 gün)

İkinci ara tatil 8-12 Nisan (Ramazan Bayramı ile benzer tarihlerde)

2023-2024 Eğitim öğretim yılı sonu 15 Haziran 2024


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