11-12 Mart 2024: Bugün ve yarın okullar tatil mi? MEB

Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine göre Erzurum, Ağrı, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Güneydoğu Anadolu, Isparta çevreleri, Antalya'nın batı ilçeleri ile Eskişehir'in kuzeyinde de yağış etkili olacak. Yapılan hava durumu uyarıları ile gözler okulların tatil edildiği il ve ilçelere çevrildi. Şanlıurfa ve Antalya'da eğitim öğretime ara verilmişti. Peki bugün okul var mı? Nerelerde okullar tatil edildi? İşte, o konularla ilgili ayrıntılar.



11-12 MART: OKULLAR TATİL Mİ?



11-12 Mart günü için tatil açıklaması gelmedi. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

2024 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ



1 Ocak 2024 Yılbaşı



9 Nisan 2024 Ramazan Bayramı Arife (yarım gün)



10 Nisan 2024 Ramazan Bayramı 1. Gün



11 Nisan 2024 Ramazan Bayramı 2. Gün



12 Nisan 2024 Ramazan Bayramı 3. Gün



23 Nisan 2024 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı



1 Mayıs 2024 Emek ve Dayanışma Günü



19 Mayıs 2024 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı



15 Haziran 2024 Kurban Bayramı Arife (yarım gün)



16 Haziran 2024 Kurban Bayramı 1. Gün



17 Haziran 2024 Kurban Bayramı 2. Gün



18 Haziran 2024 Kurban Bayramı 3. Gün



19 Haziran 2024 Kurban Bayramı 4. Gün



15 Temmuz 2024 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü



30 Ağustos 2024 Zafer Bayramı



29 Ekim 2024 Cumhuriyet Bayramı

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