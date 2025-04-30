Haber Tarihi: 30 Nisan 2025 13:01 - Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2025 13:01

1 Mayıs'ta Kuyumcular Kapalı Mı, Açık Mı, Çalışıyor Mu? 2025

Altın almak veya satmak isteyen vatandaşlar dikkat! Yaklaşan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde en çok merak edilen konulardan biri de "1 Mayıs'ta kuyumcular kapalı mı 2025" sorusu. Yatırımcılar ve özel gün hazırlığı yapanlar, bu önemli resmi tatilde kuyumcuların hizmet verip vermeyeceğini öğrenmek istiyor. Peki, 2025 resmi tatil takvimine göre 1 Mayıs'ta kuyumcular açık mı, 1 Mayıs'ta kuyumcular çalışıyor mu, yoksa 1 Mayıs'ta kuyumcular kapalı mı?

1 Mayıs'ta Kuyumcular Kapalı Mı, Açık Mı, Çalışıyor Mu? 2025
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1 Mayıs 2025'te kuyumcular açık mı, kapalı mı? Emek ve Dayanışma Günü'nde altın alım satımı yapmak isteyenler için kuyumcuların çalışma durumu hakkında en güncel bilgiler bu haberimizde! 2025 kuyumcu tatil takvimi.

1 Mayıs'ta Kuyumcular Kapalı Mı, Açık Mı, Çalışıyor Mu? 2025 

1 Mayıs'ın resmi tatil olması genel olarak birçok iş yerinin kapalı olmasına yol açsa da, kuyumcuların bu tarihteki çalışma durumu net bir şekilde belirlenmemiştir. Kuyumcular, özel işletmeler statüsünde oldukları için resmi tatillerde açık veya kapalı olma kararı genellikle işletme sahiplerine aittir. Bu nedenle, 1 Mayıs 2025 Perşembe günü bazı kuyumcuların kapalı olabileceği gibi, özellikle turistik bölgelerde veya alışveriş merkezlerinde bulunan bazı kuyumcuların açık olma ihtimali de bulunmaktadır.

Alışveriş Merkezlerindeki Kuyumcular 1 Mayıs'ta Açık Olabilir

Geçmiş yıllardaki uygulamalar incelendiğinde, alışveriş merkezleri (AVM'ler) genellikle 1 Mayıs gibi resmi tatillerde açık olmaktadır. Dolayısıyla, AVM içinde faaliyet gösteren kuyumcuların da AVM'nin çalışma saatlerineParallel olarak 1 Mayıs'ta hizmet vermesi beklenmektedir. Ancak, bu durum her AVM ve her kuyumcu için geçerli olmayabilir. Bu nedenle, gitmeyi planladığınız AVM'nin ve içindeki kuyumcunun çalışma saatlerini önceden kontrol etmeniz önemlidir.

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