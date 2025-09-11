Haber Tarihi: 11 Eylül 2025 14:01 - Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2025 14:01

Merkez Bankası Faiz Kararı Açıklandı: 250 Baz Puan İndirim – 11 Eylül 2025

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, 11 Eylül 2025'teki toplantısında politika faizini 250 baz puan indirerek %43'ten %40,5'e çekti.

Merkez Bankası Faiz Kararı Açıklandı: 250 Baz Puan İndirim – 11 Eylül 2025
Abone Ol
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 11 Eylül 2025 tarihinde yaptığı Para Politikası Kurulu toplantısının ardından beklenen faiz kararını duyurdu. Banka, politika faizini 250 baz puan indirerek %43 seviyesinden %40,5'e düşürdü.

Ekonomi çevreleri tarafından yakından izlenen bu karar, enflasyon görünümü ve küresel piyasalardaki risklerin değerlendirilmesinin ardından alındı. TCMB'den yapılan açıklamada, fiyat istikrarının korunması ve ekonomik dengelenmenin desteklenmesi amacıyla para politikasında temkinli bir gevşeme adımı atıldığı vurgulandı.

Faiz indirimi sonrası dolar/TL kuru ve Borsa İstanbul'da kısa süreli dalgalanmalar görüldü. Uzmanlar, bu adımın kredi maliyetlerinde düşüş sağlayarak reel sektörde canlanmayı destekleyebileceğini belirtiyor.

Ekonomistler ayrıca, bu kararın yılın son çeyreğinde büyüme ve yatırım iştahına olumlu katkı sunabileceğini ifade ediyor. Ancak piyasalarda enflasyon beklentileri ve küresel faiz politikaları da dikkatle takip edilecek.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Fenerbahçe'ye Semedo'dan müjdeli haber! Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Semedo'dan müjdeli haber!
Kulüpler Birliği'nden ortak tepki: 'Nefret Yok! Futbol Var!' Trendyol Süper Lig Kulüpler Birliği'nden ortak tepki: "Nefret Yok! Futbol Var!"
Chelsea'ye İngiltere Futbol Federasyonun'dan 74 ayrı suçlama Chelsea Chelsea'ye İngiltere Futbol Federasyonun'dan 74 ayrı suçlama
Plaj Futbolu Milli Takımı, 2026 sezonunda da Avrupa A Ligi'nde mücadele edecek Futbol Plaj Futbolu Milli Takımı, 2026 sezonunda da Avrupa A Ligi'nde mücadele edecek
Sao Paulo'da Aboubakar transferi iptal! Beşiktaş Sao Paulo'da Aboubakar transferi iptal!
Ronaldinho'nun oğlu Joao Mendes, Hull City'ye imza attı! Hull City Ronaldinho'nun oğlu Joao Mendes, Hull City'ye imza attı!
Fenerbahçe'den Yunus Emre Konak'a teklif! Fenerbahçe Fenerbahçe'den Yunus Emre Konak'a teklif!
Pendikspor, Hamza Akman'ı kadrosuna kattı Spor Toto 1. Lig Pendikspor, Hamza Akman'ı kadrosuna kattı
Fatih Terim için Çekya gerçeği! Galatasaray Fatih Terim için Çekya gerçeği!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Emiliano Martinez için Galatasaray gerçeği!
2
Andre Onana, Trabzonspor için yola çıktı!
3
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a ret
4
Marco Asensio için Bayern Münih gerçeği!
5
Galatasaray'da transfer için karar!
6
Milan Skriniar'dan Mourinho sözleri
7
Jhon Duran için olay iddia: "Sezonu kapatabilir!"

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.