Merkez Bankası Faiz Kararı Açıklandı: 250 Baz Puan İndirim – 11 Eylül 2025

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 11 Eylül 2025 tarihinde yaptığı Para Politikası Kurulu toplantısının ardından beklenen faiz kararını duyurdu. Banka, politika faizini 250 baz puan indirerek %43 seviyesinden %40,5'e düşürdü.

Ekonomi çevreleri tarafından yakından izlenen bu karar, enflasyon görünümü ve küresel piyasalardaki risklerin değerlendirilmesinin ardından alındı. TCMB'den yapılan açıklamada, fiyat istikrarının korunması ve ekonomik dengelenmenin desteklenmesi amacıyla para politikasında temkinli bir gevşeme adımı atıldığı vurgulandı.

Faiz indirimi sonrası dolar/TL kuru ve Borsa İstanbul'da kısa süreli dalgalanmalar görüldü. Uzmanlar, bu adımın kredi maliyetlerinde düşüş sağlayarak reel sektörde canlanmayı destekleyebileceğini belirtiyor.

Ekonomistler ayrıca, bu kararın yılın son çeyreğinde büyüme ve yatırım iştahına olumlu katkı sunabileceğini ifade ediyor. Ancak piyasalarda enflasyon beklentileri ve küresel faiz politikaları da dikkatle takip edilecek.