Haber Tarihi: 22 Nisan 2025 19:51 - Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2025 19:51

Valencia - Espanyol Maçı Canlı İzle Şifresiz | Valencia - Espanyol Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta?

İspanya La Liga heyecanı, 22 Nisan Salı akşamı oynanacak Valencia - Espanyol karşılaşmasıyla devam ediyor. Futbolseverler, bu önemli mücadeleyi canlı olarak takip etmek için şimdiden araştırmalara başladı. Peki, Valencia Espanyol maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak ve canlı izleme seçenekleri neler? İşte tüm detaylar...

Valencia - Espanyol Maçı Canlı İzle Şifresiz | Valencia - Espanyol Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta?
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İspanya La Liga'da Valencia ile Espanyol karşılaşıyor. Maçın canlı yayın linki ve maçın detayları haberde… Valencia – Espanyol maçı hangi kanalda, saat kaçta?

VALENCIA - ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Valencia ve Espanyol arasındaki kritik La Liga mücadelesi 22 Nisan Salı günü futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 20:00 (TSİ) olarak belirlendi.

VALENCIA - ESPANYOL MAÇI HANGİ STADYUMDA OYNANACAK?

Bu önemli karşılaşmaya, Valencia'nın ev sahipliği yapacak. Mücadele, Valencia şehrinin ikonik stadyumu olan Mestalla Stadyumu'nda oynanacak. Taraftarlar, takımlarını bu tarihi atmosferde destekleme fırsatı bulacak.

VALENCIA - ESPANYOL MAÇI HANGİ KANALLARDA CANLI YAYINLANACAK?

Futbolseverlerin merakla beklediği Valencia - Espanyol maçı canlı olarak hangi kanallardan izlenebilecek? İşte yayın bilgileri:

Valencia ile Espanyol arasındaki İspanya La Liga maçı, Tuttur TV, S Sport Plus, Tivibu Spor 1 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek. Tuttur TV, İddaa numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

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