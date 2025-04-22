İspanya La Liga'da Valencia ile Espanyol karşılaşıyor. Maçın canlı yayın linki ve maçın detayları haberde… Valencia – Espanyol maçı hangi kanalda, saat kaçta?



VALENCIA - ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Valencia ve Espanyol arasındaki kritik La Liga mücadelesi 22 Nisan Salı günü futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 20:00 (TSİ) olarak belirlendi.



VALENCIA - ESPANYOL MAÇI HANGİ STADYUMDA OYNANACAK?



Bu önemli karşılaşmaya, Valencia'nın ev sahipliği yapacak. Mücadele, Valencia şehrinin ikonik stadyumu olan Mestalla Stadyumu'nda oynanacak. Taraftarlar, takımlarını bu tarihi atmosferde destekleme fırsatı bulacak.



VALENCIA - ESPANYOL MAÇI HANGİ KANALLARDA CANLI YAYINLANACAK?



Futbolseverlerin merakla beklediği Valencia - Espanyol maçı canlı olarak hangi kanallardan izlenebilecek? İşte yayın bilgileri:



Valencia ile Espanyol arasındaki İspanya La Liga maçı, Tuttur TV, S Sport Plus, Tivibu Spor 1 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek. Tuttur TV, İddaa numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.



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