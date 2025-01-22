Haber Tarihi: 22 Ocak 2025 14:28 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2025 14:28

Milan Skriniar kimdir? Milan Škriniar Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, PSG'den Milan Skriniar'ı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, Slovak stoperin son görüşmeleri gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geldiğini duyurdu. Peki, Milan Skriniar kimdir?

Milan Skriniar kimdir? Milan Škriniar Fenerbahçe'de
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Fenerbahçe, Diego Carlos'un ardından bir stoper transferinde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, Paris Sain-Germain'den Milan Skriniar'ı renklerine bağladı.

SKRINIAR'DAN İLK FOTOĞRAF

Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda, "Milan Škriniar, Futbol Takımımızın 2024-2025 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geliyor." ifadeleri yer aldı.

Milan Škriniar Kimdir?

Milan Škriniar, Slovak profesyonel futbolcudur ve defans pozisyonunda oynar. 11 Şubat 1995'te Slovakya'nın Žiar nad Hronom şehrinde doğmuştur. Škriniar, özellikle fiziksel gücü, top tekniği, liderlik özellikleri ve savunmadaki etkili oyunuyla tanınır. Kariyerine Slovakya'da başlamış, daha sonra İtalya'nın önemli kulüplerinde forma giymiştir.

Milan Škriniar, futbola Slovakya'nın Žiar nad Hronom takımında başladı. Daha sonra Žilina akademisine katıldı ve burada yeteneğiyle dikkat çekti. 2012 yılında Žilina'nın A takımına yükseldi ve Slovak Super Liga'da profesyonel futbol kariyerine adım attı. Žilina'da geçirdiği süre boyunca defansif yetenekleri ve olgun oyunuyla öne çıktı.

Sampdoria Dönemi
2016 yılında Škriniar, İtalya'nın Sampdoria takımına transfer oldu. Serie A'da geçirdiği bir sezon boyunca kendini gösterdi ve defansın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Sampdoria'daki performansı, büyük kulüplerin dikkatini çekti.

Inter Milan Dönemi
2017 yazında Škriniar, İtalya'nın dev kulüplerinden Inter Milan'a transfer oldu. Inter'deki ilk sezonundan itibaren takımın savunmasının bel kemiği haline geldi. Güçlü fiziksel yapısı, top çalma becerisi ve liderlik özellikleriyle Inter'in defansını güçlendirdi. Škriniar, Inter formasıyla Serie A, Coppa Italia ve Supercoppa Italiana gibi önemli kupa başarıları elde etti. Özellikle 2020-2021 sezonunda Inter'in Serie A şampiyonluğunda büyük rol oynadı.

Paris Saint-Germain (PSG) Dönemi
2023 yılında Škriniar, serbest transferle Fransa'nın dev kulübü Paris Saint-Germain'e (PSG) imza attı. PSG'de de savunmanın önemli bir parçası olarak görev yapmaya başladı. Ligue 1'deki tecrübesi ve uluslararası arenadaki performansıyla takımına katkı sağlamaya devam etti.

Millî Takım Kariyeri
Milan Škriniar, Slovakya millî takımının da önemli bir oyuncusudur. İlk kez 2016 yılında millî takıma çağrıldı ve o tarihten itibaren düzenli olarak forma giymektedir. Slovakya'nın savunmasında liderlik yapan Škriniar, Avrupa Şampiyonası ve UEFA Uluslar Ligi gibi turnuvalarda millî takımını temsil etmiştir.

Oyun Tarzı
Škriniar, modern stoperlerin özelliklerini taşır. Fiziksel gücü, hava hakimiyeti ve pozisyon alma becerisiyle öne çıkar. Aynı zamanda topu iyi dağıtabilmesi ve uzun paslarıyla oyun kurucu özellikleri de bulunur. Liderlik vasıfları ve soğukkanlılığıyla takım arkadaşlarına güven verir.

Kişisel Yaşamı
Milan Škriniar, futbol kariyeri dışında sakin bir yaşam sürer. Medyada fazla yer almayan Škriniar, özel hayatını gizli tutmayı tercih eder. Ailesi ve yakın çevresiyle olan bağları güçlüdür.

Başarıları
Inter Milan ile:

Serie A Şampiyonluğu (2020-2021)

Coppa Italia (2022)

Supercoppa Italiana (2021, 2022)

Paris Saint-Germain ile:

Ligue 1 Şampiyonluğu (2023)

Bireysel:

Serie A'nın en iyi defans oyuncuları arasında gösterilmiştir.
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