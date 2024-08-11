Geçen sezon Premier Lig'de 16. olup küme düşme hattının 2 üst sırasında bulunan Brentford bu sene lige hızlı bir başlangıç yapmak istiyor.



Ada ekibi transfer çalışmaları kapsamında Liverpool'un 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Fábio Carvalho'yu 23 milyon euro + bonuslarla kadrosuna kattı.



Geçen sezon Hull City'de kiralık olarak forma giyen oyuncu 20 maçta forma giyip 9 gol 2 asistlik performansla oynamıştı.

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