Haber Tarihi: 09 Şubat 2024 14:00 - Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2024 14:00

Ziraat Türkiye kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman? | ZTK çeyrek final eşleşmeleri 2024

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan 6 takım belli oldu. Ziraat Türkiye kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak sorusu da gündeme geldi. Son 16 turu mücadeleleri 8 Şubat'ta oynanacak iki karşılaşma ile devam edecek. Karagümrük, Galatasaray, Ankaragücü, Konyaspor, Başakşehir adını çeyrek finale yazdıran takımlar oldu. Çeyrek ve yarı final kura çekimi birlikte yapılacak. Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlenecek kuranın tarihi belli oldu. Peki ZTK çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2024 ZTK çeyrek final eşleşmeleri

Ziraat Türkiye kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman? | ZTK çeyrek final eşleşmeleri 2024
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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turu karşılaşmalarıyla devam ediyor. Oynanacak karşılaşmaların ardından adını çeyrek finale yazdıran 8 takım belli olacak. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadeleleri 27,28,29 Şubat tarihlerinde oynanacak. Son 16 turu karşılaşmalarının başlamış olmasıyla futbolseverler, tutkunları takımların hangi takımlarla eşleşeceğini kura çekimi ile beraber takip edecek. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final Kura Çekimi Tarihi belli oldu. Peki Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman? İşte, kura çekimine ilişkin bilgiler…

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları, 8 Şubat Perşembe günü sona erecek. Son 16 turu karşılaşmalarının tamamlanmasıyla çeyrek finale adını yazdıracak 8 takım belli olacak.

TFF'den yapılan açıklamada Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekimi 12 Şubat Pazartesi günü saat 14.00'te yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Kura çekimi A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından 12 Şubat tarihinde çeyrek final kura çekimi yapılacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadeleleri 27,28,29 Şubat tarihinde oynanacak. Eşleşmelerin belli olmasının ardından maçların tam günü ve saati belirlenecek.

ÇEYREK FİNALE YÜKSELEN TAKIMLAR

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu karşılaşmaları 8 Şubat tarihinde oynanacak Gençlerbirliği-Trabzonspor ve Antalyaspor Beşiktaş karşılaşmalarıyla devam edecek. Çeyrek finale yükselen takımlar şu şekilde;

Fatih Karagümrük

Galatasaray

Ankaragücü

Tümosan Konyaspor

Rams Başakşehir

Fenerbahçe
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