Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turu karşılaşmalarıyla devam ediyor. Oynanacak karşılaşmaların ardından adını çeyrek finale yazdıran 8 takım belli olacak. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadeleleri 27,28,29 Şubat tarihlerinde oynanacak. Son 16 turu karşılaşmalarının başlamış olmasıyla futbolseverler, tutkunları takımların hangi takımlarla eşleşeceğini kura çekimi ile beraber takip edecek. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final Kura Çekimi Tarihi belli oldu. Peki Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman? İşte, kura çekimine ilişkin bilgiler…

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları, 8 Şubat Perşembe günü sona erecek. Son 16 turu karşılaşmalarının tamamlanmasıyla çeyrek finale adını yazdıracak 8 takım belli olacak.

TFF'den yapılan açıklamada Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekimi 12 Şubat Pazartesi günü saat 14.00'te yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Kura çekimi A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından 12 Şubat tarihinde çeyrek final kura çekimi yapılacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadeleleri 27,28,29 Şubat tarihinde oynanacak. Eşleşmelerin belli olmasının ardından maçların tam günü ve saati belirlenecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu karşılaşmaları 8 Şubat tarihinde oynanacak Gençlerbirliği-Trabzonspor ve Antalyaspor Beşiktaş karşılaşmalarıyla devam edecek. Çeyrek finale yükselen takımlar şu şekilde;

Fatih Karagümrük

Galatasaray

Ankaragücü

Tümosan Konyaspor

Rams Başakşehir

Fenerbahçe