Galatasaray – Bayern Münih maçı EXXEN'de ücretsiz izle

Geçtiğimiz hafta oynanan Manchester United-Galatasaray maçı öncesinde çöken Exxen, futbolseverleri heyecanlandıran bir açıklamada bulundu.Yapılan duyuruya göre 24 Ekim 2023 tarihinde Exxen üzerinden ekrana gelecek Galatasaray-Bayern Münih Şampiyonlar Ligi grup maçını ücretsiz izlemek mümkün olacak.Exxen, 24 Ekim'e kadar üye olan kullanıcılarına 14 gün boyunca platformu bedava kullanma imkanı sağlayacağını duyurdu. Böylece Galatasaray'ın Bayern Münih, Fenerbahçe'nin Ludogorets ve Beşiktaş'ın Bodø/Glimt ile oynayacağı karşılaşmalar ücretsiz izlenebilecek.Hatırlayacağınız üzere 3 Ekim 22.00'da Manchester United-Galatasaray maçı oynanmaya başlamış, ancak maçı canlı gösterecek Exxenspor'da ciddi sorunlar yaşanmıştı. Maç öncesi uygulamalarına giriş yapan kullanıcıları "Üzgünüz! Sunucu şu anda yanıt vermiyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin." içerikli bir mesaj karşılaştığı görülmüştü.Exxen ve TV+ arasında yeni bir iş birliğine gidildi. Bu anlaşma sonrasında Exxen'i özel içerikleri ve spor müsabakaları TV+'a geliyor.Bu hatasını telafi etmek isteyen Exxen, üç büyük takımın maçlarını yeni abonelere ücretsiz açmış oldu. Kullanıcıların bu fırsattan yararlanması için Exxenspor'a üye olması gerekiyor.Reklamlı aylık paket – 144.90 TLReklamlı sezonluk paket – Aylık 119.90 (Toplamda 1.428 TL)Reklamsız aylık paket – 169.90 TLReklamsız sezonluk paket – Aylık 139 TL (Toplamda 1.668 TL)Adım 1: İlk olarak Exxen ana sayfasını buradan açın.Adım 2: Ana sayfa üzerinden Ad Soyad ve E-posta alanlarını doldurduktan sonra 7 gün ücretsiz izle butonuna tıklayın.Adım 3: Birinci aşamada e-posta adresiniz, şifreniz ve telefon numaranızı girmeniz gerekiyor. Bu alanları doldurduktan sonra ilgili şartları kabul edip ilerleyin.Adım 4: Abonelik tipi ile ilgili adımda dört farklı üyelik tipi bizi karşılıyor. Kendinize uygun paketi seçip son adıma geçebilirsiniz.