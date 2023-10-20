Haber Tarihi: 20 Ekim 2023 12:30 - Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2023 12:30

Galatasaray – Bayern Münih maçı EXXEN'de ücretsiz izle

24 Ekim Salı akşamı Rams Park'ta oynanacak olan Galatasaray-Bayern Münih Şampiyonlar Ligi grup maçının Exxen tarafından şifresiz yayınlanacağı açıklandı. İşte futbolseverleri yakından ilgilendiren gelişmenin perde arkası...

Galatasaray – Bayern Münih maçı EXXEN'de ücretsiz izle
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Geçtiğimiz hafta oynanan Manchester United-Galatasaray maçı öncesinde çöken Exxen, futbolseverleri heyecanlandıran bir açıklamada bulundu.
Yapılan duyuruya göre 24 Ekim 2023 tarihinde Exxen üzerinden ekrana gelecek Galatasaray-Bayern Münih Şampiyonlar Ligi grup maçını ücretsiz izlemek mümkün olacak.

Exxenspor "14 gün bedava izle" kampanyası başlattı

Exxen, 24 Ekim'e kadar üye olan kullanıcılarına 14 gün boyunca platformu bedava kullanma imkanı sağlayacağını duyurdu. Böylece Galatasaray'ın Bayern Münih, Fenerbahçe'nin Ludogorets ve Beşiktaş'ın Bodø/Glimt ile oynayacağı karşılaşmalar ücretsiz izlenebilecek.

Hatırlayacağınız üzere 3 Ekim 22.00'da Manchester United-Galatasaray maçı oynanmaya başlamış, ancak maçı canlı gösterecek Exxenspor'da ciddi sorunlar yaşanmıştı. Maç öncesi uygulamalarına giriş yapan kullanıcıları "Üzgünüz! Sunucu şu anda yanıt vermiyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin." içerikli bir mesaj karşılaştığı görülmüştü.

Şampiyonlar Ligi maçları Exxen tekelinden çıktı!

Exxen ve TV+ arasında yeni bir iş birliğine gidildi. Bu anlaşma sonrasında Exxen'i özel içerikleri ve spor müsabakaları TV+'a geliyor.

Bu hatasını telafi etmek isteyen Exxen, üç büyük takımın maçlarını yeni abonelere ücretsiz açmış oldu. Kullanıcıların bu fırsattan yararlanması için Exxenspor'a üye olması gerekiyor.

Exxenspor abonelik ücretleri ne kadar?

Reklamlı aylık paket – 144.90 TL

Reklamlı sezonluk paket – Aylık 119.90 (Toplamda 1.428 TL)

Reklamsız aylık paket – 169.90 TL

Reklamsız sezonluk paket – Aylık 139 TL (Toplamda 1.668 TL)

Exxen hesabı nasıl açılır? – Exxen'e nasıl kayıt olunur?

Adım 1: İlk olarak Exxen ana sayfasını buradan açın.

Adım 2: Ana sayfa üzerinden Ad Soyad ve E-posta alanlarını doldurduktan sonra 7 gün ücretsiz izle butonuna tıklayın.

Adım 3: Birinci aşamada e-posta adresiniz, şifreniz ve telefon numaranızı girmeniz gerekiyor. Bu alanları doldurduktan sonra ilgili şartları kabul edip ilerleyin.

Adım 4: Abonelik tipi ile ilgili adımda dört farklı üyelik tipi bizi karşılıyor. Kendinize uygun paketi seçip son adıma geçebilirsiniz.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
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