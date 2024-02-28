Ziraat Türkiye Kupası çeyrek, yarı final maçları tek maç mı?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek final maç programı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final karşılaşmalarında rakibini elemeyi başaran takımlar, adını yarı finale yazdıracak. Peki, "Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta?" İşte Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının oynanacağı tarihler...



ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI 2024 NE ZAMAN OYNANACAK?



Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekimi 12 Şubat tarihinte saat 14.00'te kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. Kura çekimine Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir seri başı olarak katıldı.



28 Şubat Çarşamba:



17.30 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (Papara Park)



20.45 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)



29 Şubat Perşembe:



20.45 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük (RAMS Park)



ZTK ÇEYREK VE YARI FİNALİ TEK MAÇ MI?



ZTK çeyrek final maçları tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Yarı final müsabakaları ise 2 ayaklı eleme usulüne göre gerçekleştirilecek.



ZTK YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ



Trabzonspor-Başakşehir / Beşiktaş-Konyaspor



Ankaragücü-Fenerbahçe / Galatasaray-Fatih Karagümrük

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