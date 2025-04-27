Kanal D'de ekrana gelen Aşk-ı Memnu'da Hülya karakterine hayat veren Zerrin Arbaş, dizideki yalının kime ait olduğunu açıkladı. Emlak kraliçesi olarak da bilinen Zerrin Arbaş, "Aşk-ı Memnu'da herkesle iyi anlaşıyordum. Geçmişimiz de olduğu için beraber Nebahat hanımla daha yakındık." dedi.



Zerrin Arbaş Kimdir? Zerrin Arbaş Kaç Yaşında, Nereli?



Zerrin Arbaş, sanat dolu bir ailenin ferdi olarak dünyaya geldi. Babası, ünlü heykeltıraş Sabri Arbaş'tır. Bu sanatsal ortam, Zerrin Arbaş'ın sanatla iç içe büyümesine olanak sağladı. Genç yaşta tiyatroya ilgi duymaya başlayan Zerrin Arbaş, kısa sürede yeteneğiyle dikkat çekti. Sinemaya adım atmasıyla birlikte Zerrin Arbaş'ın yıldızı parlamaya başladı.



Zerrin Arbaş'ın Rol Aldığı Önemli Filmler



Zerrin Arbaş, kariyeri boyunca pek çok başarılı projede yer aldı. Türk sineması'nın unutulmaz yapımlarında rol alan Zerrin Arbaş, farklı karakterlere hayat vererek oyunculuk yeteneğini sergiledi. Zerrin Arbaş'ın rol aldığı önemli filmler arasında dram, komedi ve aşk filmleri bulunmaktadır. Zerrin Arbaş, bu filmlerdeki performansıyla izleyicinin beğenisini kazandı ve Türk sineması'nda kendine sağlam bir yer edindi. Zerrin Arbaş'ın unutulmaz rolleri hala hafızalardadır.

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