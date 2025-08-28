İtalya Serie A ekibi Roma'da forma giyen milli oyuncu Zeki Çelik'ten dikkat çeken bir hamle geldi.
Beşiktaş, yeni transferleri Rıdvan Yılmaz ve El Bilal Toure için transfer videosu hazırladı ve bu videoyu sosyal medyada paylaştı.
Zeki Çelik, Beşiktaş'ın bu paylaşımını beğendi. 28 yaşındaki futbolcunun bu hamlesi Beşiktaş taraftararlarını heyecanlandırdı.
Zeki Çelik'ten Beşiktaş'ın paylaşımına beğeni!
Beşiktaş'ın paylaştığı transfer videosunu, Roma forması giyen milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik beğendi.
