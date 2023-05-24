Zafer Partisi oy oranı 2023: Zafer Partisi oy yüzdesi ne kadar?

Ümit Özdağ'ın kurduğu Zafer Partisi ilk defa 2023 seçimlerine girdi. Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kalması sonrası en çok aratılan sorulardan biri de Zafer Partisi'nin oy oranı. İşte detaylar...14 Mayıs Pazar Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde Zafer Partisi yüzde 2,23 oranı ile 1 milyon 529 bin 119 oy aldı.Ümit Özdağ, seçimlerin 2. turuyla ilgili kararını duyurdu.Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini açıkladı.Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek kararının ardından gözler Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a çevrilmişti.Ümit Özdağ beklenen açıklamayı bugün yaptı. Özdağ Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini duyurdu.Özdağ açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Bir model üzerinde kendisiyle fikir birliğine vardık. Bundan dolayı da Zafer Partisi olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanlığı seçimlerinde destekleme kararı verdik."