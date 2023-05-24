Haber Tarihi: 24 Mayıs 2023 13:31 - Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2023 13:31

Zafer Partisi oy oranı 2023: Zafer Partisi oy yüzdesi ne kadar?

Zafer Partisi oy oranı 2023: Zafer Partisi oy yüzdesi ne kadar?14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan seçimlerde en çok merak edilenlerden biri de partilerin sonuçları ve oy oranları oldu. Cumhurbaşkanı Seçimleri için Türkiye, 28 Mayıs'ta yapılacak sandığa gitmeye hazırlanırken Zafer Partisi seçim sonuçları araştırılmaya başlandı. Seçimi anlık ve tüm detaylarıyla takip etmek isteyenler sporx.com'den ulaşabilir. İşte Zafer Partisi oy oranı

Zafer Partisi oy oranı 2023: Zafer Partisi oy yüzdesi ne kadar?
Abone Ol
Ümit Özdağ'ın kurduğu Zafer Partisi ilk defa 2023 seçimlerine girdi. Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kalması sonrası en çok aratılan sorulardan biri de Zafer Partisi'nin oy oranı. İşte detaylar...
ZAFER PARTİSİ OY ORANI 2023

14 Mayıs Pazar Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde Zafer Partisi yüzde 2,23 oranı ile 1 milyon 529 bin 119 oy aldı.

ÜMİT ÖZDAĞ KİMİ DESTEKLİYOR?

Ümit Özdağ, seçimlerin 2. turuyla ilgili kararını duyurdu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini açıkladı.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK

Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek kararının ardından gözler Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a çevrilmişti.

Ümit Özdağ beklenen açıklamayı bugün yaptı. Özdağ Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini duyurdu.

Özdağ açıklamasında şu ifadeleri kullandı:


"Bir model üzerinde kendisiyle fikir birliğine vardık. Bundan dolayı da Zafer Partisi olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanlığı seçimlerinde destekleme kararı verdik."

 

 

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Zafer Partisi
Gündem

Diğer Haberler

MKE Ankaragücü, 32 yıl sonra finali istiyor Ankaragücü MKE Ankaragücü, 32 yıl sonra finali istiyor
Galatasaray'da Omar Campos planı Galatasaray Galatasaray'da Omar Campos planı
Fatih Karagümrük'te flaş karar! Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük'te flaş karar!
Fenerbahçe'de Mergim Berisha pişmanlığı Fenerbahçe Fenerbahçe'de Mergim Berisha pişmanlığı
Beşiktaş için Jefferson Lerma iddiası Türkiye Transferler Beşiktaş için Jefferson Lerma iddiası
Jorge Jesus, rekorun eşiğinde! Fenerbahçe Jorge Jesus, rekorun eşiğinde!
Alfredo Morelos'un talipleri çoğalıyor Fenerbahçe Alfredo Morelos'un talipleri çoğalıyor
Trabzonspor için Pelkas iddiası! Trabzonspor Trabzonspor için Pelkas iddiası!
Zafer Partisi oy oranı 2023: Zafer Partisi oy yüzdesi ne kadar? Gündem Zafer Partisi oy oranı 2023: Zafer Partisi oy yüzdesi ne kadar?
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe - Sivasspor: Muhtemel 11
2
Vinicius'un kırmızı kart iptal edildi
3
İngiltere'de Boey - Nelsson pazarlığı!
4
Galatasaray'da Torreira'ya yeni sözleşme
5
Beşiktaş resmen doğruladı: "Tescil etmeyin!"
6
Southampton'da işler çığırından çıkıyor
7
Fenerbahçe'nin transferdeki yol haritası

SON HABERLER

yukarı ok