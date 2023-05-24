Haber Tarihi: 24 Mayıs 2023 12:08 - Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2023 12:08

Zafer Partisi meclise girdi mi? Ümit Özdağ seçildi mi?

Türkiye'de 14 Mayıs Milletvekilliği seçimlerinde oy sayma işlemi sona yaklaşırken, 10 partinin genel başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Peki, Zafer Partisi meclise girdi mi? Ümit Özdağ seçildi mi?

Zafer Partisi meclise girdi mi? Ümit Özdağ seçildi mi?
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Gaziantep birinci sıradan milletvekili adayı olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, milletvekili seçilemedi.
Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Özdağ, seçmenlerinden özür diledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Zafer Partililer, Cumhuriyetimizin 100. Yılında Atatürk'ün ruhunu şad edecek bir sonuç alamadığım ve sizleri zafere götüremediğim için hepinizden özür dilerim. Evet, seçimlerin 2. Tura kalmasını sağladık. Ancak bu sonucu bir başarı olarak görmüyorum. 13 milyon sığınmacı ve kaçağın yaşadığı bir ülkede daha fazla oy almalıydık. Ve artık ne yazdık ki, bu 13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına dönmesi çok daha zor hale gelmiştir. Hepinize çok ağır şartlar altında göstermiş olduğunuz çaba ve sizin değil benim uğramış olduğum mağlubiyete rağmen açıkladığımız destek mesajları için teşekkür ediyorum. 2. Turda Türkiye'nin ve Türk Milleti'nin güvenliği için gereken adımları Dr. Sinan Oğan bey ile birlikte gereken adımları yetkili kurullarımızda görüşerek atacağız."

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