Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu'nu 'sildi'

2026 FIFA Dünya Kupası eleme grubunda A Milli Takım, 4 Eylül'de deplasmanda Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.
Mücadelenin hazırlıklarını sürdüren ay-yıldızlı ekipte Yunus Akgün'ün paylaşımı dikkat çekti.
Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, Fenerbahçe'nin Benfica'dan transferi Kerem Aktürkoğlu'na sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafta yer vermedi.
FOTOĞRAFIN ORJİNALİ
YUNUS AKGÜN'ÜN PAYLAŞIMI
Yunus Akgün, Galatasaray'dan eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nu fotoğraftan silerek sosyal medya hesabından paylaştı.
KEREM AKTÜRKOĞLU CEVAP VERDİ
Yunus Akgün'ün paylaşımından dakikalar sonra Kerem Aktürkoğlu da sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
