Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu'nu "sildi"

A Milli Takım'da Galatasaray forması giyen Yunus Akgün'ün yaptığı sosyal medya paylaşımında Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili detay dikkat çekti.

calendar 03 Eylül 2025 09:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu'nu 'sildi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

2026 FIFA Dünya Kupası eleme grubunda A Milli Takım, 4 Eylül'de deplasmanda Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. 

Mücadelenin hazırlıklarını sürdüren ay-yıldızlı ekipte Yunus Akgün'ün paylaşımı dikkat çekti.

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, Fenerbahçe'nin Benfica'dan transferi Kerem Aktürkoğlu'na sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafta yer vermedi.

FOTOĞRAFIN ORJİNALİ



YUNUS AKGÜN'ÜN PAYLAŞIMI

Yunus Akgün, Galatasaray'dan eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nu fotoğraftan silerek sosyal medya hesabından paylaştı.



KEREM AKTÜRKOĞLU CEVAP VERDİ

Yunus Akgün'ün paylaşımından dakikalar sonra Kerem Aktürkoğlu da sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.