Haber Tarihi: 01 Nisan 2024 14:15 - Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2024 14:15

YSK kesin sonuçlar ne zaman açıklanacak? 31 Mart 2024

Kesin seçim sonuçları, 31 Mart 2024 yerel seçimlerde kullanılan oyların sayılmasının ardından sorgulanmaya başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'in açıklamaları sonrasında, 31 Mart 2024 seçimi geçici sonuçları açıklanmıştı. Peki, kesin seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

YSK kesin sonuçlar ne zaman açıklanacak? 31 Mart 2024
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Türkiye 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçti.

CHP, 47 yıl sonra ilk kez seçimden birinci parti olarak çıktı. AK Parti kurulduğu 2001'den bu yana ilk kez, 2. parti konumuna geriledi.

Partilerin Türkiye genelinde aldığı oy oranlarına bakıldığında, Cumhuriyet Halk Partisi, yüzde 37.7, AK Parti yüzde 35.5, Yeniden Refah Partisi yüde 6.2, Milliyetçi Hareket Partisi yüzde 5, İYİ Parti ise yüzde 3.8 oy aldı.

CHP 17 milyonun, AK Parti ise 16 milyonun üzerinde oy aldı.

GÖZLER YSK'DA

Bugün itibarıyla itiraz süreci başladı.

2 Nisan saat 15.00'a kadar ilk olarak İlçe Seçim Kurulu'na itirazlar yapılacak.

İtiraz gelebilecek sonuçların çok yakın olduğu il ve ilçeler var. İllere bakıldığında; Kırklareli, Hatay, Iğdır, Bitlis, Hakkari, Burdur, Artvin, Ardahan ve Kütahya'dan itiraz gelebilir.

İlçelerde de yakın sonuç olan yerlerde itirazların gelmesi bekleniyor.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

İlçe Seçim Kurulu 4 Nisan saat 17.00'ye kadar itirazları karara bağlamak zorunda.

İtirazların reddine karar verilirse iptal için İl Seçim Kurulları'na itiraz süreçleri düzenlenecek ve 5 Nisan günü sona erecek.

2 gün içerisinde İl Seçim Kurulları kararlarını verecek ve 7 Nisan Pazar günü sonuçlar ilan edilecek.

Buradan da bir kararın kesinleşmemesi durumunda ise YSK için süreç başlayacak.

Siyasi partiler 3 gün içerisinde YSK'ya başvurmak zorunda. 10 Nisan'da itiraz süreci bitecek.

YSK'nın da bu itirazları karara bağlamak için 3 günlük süresi olacak.

Kesin sonuçlar, tüm itirazlar sonuca bağlandıktan sonra 13 Nisan'da YSK tarafından duyurulacak.
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