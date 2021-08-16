Younes Belhanda, Fenerbahçe'ye ilk kez kaybetti

Süper Lig'e 26 yıl sonra yeniden yükselen Adana Demirspor'un flaş transferi Youens Belhanda, mavi-siyahlı takımdaki ilk maçında Fenerbahçe'ye karşı olan serisini sürdüremedi.
Daha önce Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 8 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Younes Belhanda, sarı-lacivertlilere karşı ilk kez Adana Demirspor forması altında kaybetti.
Toplamda 9 Fenerbahçe maçına çıkan Younes Belhanda 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
Daha önce Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 8 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Younes Belhanda, sarı-lacivertlilere karşı ilk kez Adana Demirspor forması altında kaybetti.
Toplamda 9 Fenerbahçe maçına çıkan Younes Belhanda 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.