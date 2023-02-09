Yollar açık mı? 9 Şubat son dakika Konya, Adana, Malatya, Gaziantep, Hatay yolu açık mı?

Trafiğe kapatılan yollarda son durum, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ile belli oldu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem ve yurdun birçok bölgesinde etkili olan yoğun kar yağışları nedeniyle İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde bazı yollar trafiğe kapatıldı. Kar yağışı nedeniyle Kırıkkale- Kırşehir kara yolu TIR geçişlerine Hatay-Reyhanlı, Elbistan-Nurhak, Çelikhan-Sürgü yolları deprem nedeniyle araç trafiğine durduruldu. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) alternatif yolları da paylaştı. Peki, kapalı yollar ne zaman açılacak? 9 Şubat 2023 hangi yollar trafiğe kapatıldı? İşte, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adıyaman alternatif yol güzergahları ve yol durumunda son gelişmeler.9 ŞUBAT YOLLAR AÇIK MI?
Deprem felaketinde son durumu açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Konya ve Kayseri'de kapanan yollar açılmış durumda. Nur Dağı'ndaki bölgede ulaşıma açılmış durumda. Afet bölgesine lojistik anlamda destek verebilmemizle ilgili bize sıkıntı verecek kapalı hiçbir yolumuz kalmamıştır. Neredeyse kapalı yolumuz kalmadı" ifadelerini kullandı. DEPREM NEDENİYLE HANGİ YOLLAR KAPALI?
Bahçe-Gaziantep istikameti, 052-13-01 (Şehitler Viyadüğü) no'lu yol (Yolda olu oluşan çökmeler nedeniyle) araç trafiğine tamam kapatıldı.
Malatya-Gölbaşı-5. bölge hudud, yoldaki çökmeler nedeniyle araş trafiğine kapatıldı.
Malatya-Yazıhan, depremde köprü derzinin açılması nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ancak trafik yeniden çift yönlü olarak sağlanıyor.
Adıyaman-Çelikhan, deprem nedeniyle Bulam 3 köprüsü yıkıldığı için kapalı.
Çelikhan-Sürgü, deprem sebebiyle Balıkburnu köprüsü yıkıldı.
Hatay-Reyhanlı, 420-02 K.K no'lu yol (yolda oluşan çökmeler nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.
Göksun-Kahramanmaraş Devlet Yolu'nda ise ulaşım eski devlet yolundan sağlanmaktadır. KAPALI YOLLAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
KGM KAPANAN YOLLAR HARİTASI
Karayolları Genel Müdürlüğü, deprem nedeniyle kapanan yolları paylaşıyor. KGM GÜNCEL HARİTA İÇİN TIKLAYINIZ
|1
|1
|14
|020-08
|PD
|ŞİLE-AĞVA (Kabakoz Mevkii)
|YOL ÇALIŞMASI
|7
|15
|01/01/2021
|00:00
|08/02/2023 13:04
|2
|1
|17
|54-02
|I, D
|Kocaali-Hendek
|KAR VE TİPİ
|17
|41
|06/02/2023
|16:00
|08/02/2023 13:04
|3
|1
|18
|59-55
|D
|Barbaros-Liman
|YOL ÇALIŞMASI
|0
|5
|01/01/2021
|00:00
|08/02/2023 13:04
|4
|3
|31
|03-54
|D, PD, D
|Şuhut-Sandıklı
|KAR VE TİPİ
|1
|33
|01/12/2022
|00:12
|08/02/2023 13:04
|5
|3
|31
|03-26
|D
|Şuhut-Senirkent
|KAR VE TİPİ
|58
|69
|05/02/2023
|20:00
|08/02/2023 13:04
|6
|3
|33
|70-03
|D, I, PD
|Ayrancı-Erdemli
|KAR VE TİPİ
|0
|56
|10/01/2023
|15:00
|08/02/2023 13:04
|7
|3
|33
|42-27
|D
|Hasanoba-Karaman
|KAR VE TİPİ
|0
|14
|07/02/2023
|08:00
|08/02/2023 13:04
|8
|3
|33
|70-01
|D
|Karaman-Karapınar
|KAR VE TİPİ
|0
|20
|07/02/2023
|08:00
|08/02/2023 13:04
|9
|3
|33
|715-06
|D
|KARAMAN - SERTAVUL GEÇİDİ
|KAR VE TİPİ
|0
|30
|08/02/2023
|05:15
|08/02/2023 13:04
|10
|3
|34
|42-50
|D, I
|Akören-Bozkır
|KAR VE TİPİ
|45
|91
|05/02/2023
|19:40
|08/02/2023 13:04
|11
|3
|36
|42-52
|D, PD, I
|Beyşehir-Cevizli Ayr.-Tarascı
|KAR VE TİPİ
|0
|30
|09/12/2022
|00:00
|08/02/2023 13:04
|12
|3
|36
|42-79
|D
|Hüyük-Doğanbey
|KAR VE TİPİ
|0
|30
|06/02/2023
|03:15
|08/02/2023 13:04
|13
|3
|37
|70-59
|I
|Balcılar-Başyayla
|KAR VE TİPİ
|0
|19
|05/02/2023
|17:40
|08/02/2023 13:04
|14
|3
|37
|70-55
|I
|Taşkent-Sarıveliler Ayr.-Başyayla
|KAR VE TİPİ
|0
|12
|05/02/2023
|19:00
|08/02/2023 13:04
|15
|3
|37
|07-34
|I
|Sarıveliler-Alanya
|KAR VE TİPİ
|0
|10
|05/02/2023
|19:00
|08/02/2023 13:04
|16
|3
|37
|42-45
|I
|Başyayla-Balcılar
|KAR VE TİPİ
|0
|41
|05/02/2023
|19:00
|08/02/2023 13:04
|17
|3
|37
|70-50
|I
|Karaman-Bucakkışla
|KAR VE TİPİ
|68
|87
|05/02/2023
|19:30
|08/02/2023 13:04
|18
|3
|37
|42-65
|PD
|Hadim-Beyreli
|KAR VE TİPİ
|0
|22
|05/02/2023
|19:50
|08/02/2023 13:04
|19
|3
|37
|42-41
|I
|Taşkent-Alanya
|KAR VE TİPİ
|0
|21
|05/02/2023
|20:20
|08/02/2023 13:04
|20
|3
|37
|340-03
|D
|HADİM-TAŞKENT-GÖKTEPE
|KAR VE TİPİ
|5
|15
|07/02/2023
|11:00
|08/02/2023 13:04
|21
|3
|37
|340-02
|D
|BOZKIR-HADİM-ERMENEK
|KAR VE TİPİ
|13
|53
|07/02/2023
|11:00
|08/02/2023 13:04
|22
|5
|51
|33-60
|I
|Beşçatal-Sarıkavak (Ulaşım Dereköy-Karacaören-Çatak-Kavak yolları üzerinden sağlanmaktadır.)
|HEYELAN
|26
|27
|29/01/2019
|15:00
|08/02/2023 13:04
|23
|5
|51
|33-66
|D
|Anamur-Melleç
|HEYELAN
|0
|6
|23/01/2022
|10:00
|08/02/2023 13:04
|24
|5
|51
|400-17
|D
|SİLİFKE-MERSİN (Narlıkuyu Mevkii-Trafik servis yolundan sağlanmaktadır.)
|YOL ÇALIŞMASI
|18
|19
|23/12/2022
|16:00
|08/02/2023 13:04
|25
|5
|51
|33-78
|PD
|Karaman-Kırobası-Güzeloluk
|KAR VE TİPİ
|0
|48
|11/01/2023
|10:00
|08/02/2023 13:04
|26
|5
|51
|715-07
|D
|SERTAVUL-KARAMAN
|KAR VE TİPİ
|4
|32
|08/02/2023
|05:00
|08/02/2023 13:04
|27
|5
|52
|O-21/34
|D
|Tarsus-Adana Otoyol Bağlantı Yolu(Yenice Kavşağı mevki)(Ulaşım diğer bağlantı kollarından sağlanmaktadır.)
|YOL ÇALIŞMASI
|6
|7
|12/12/2022
|15:00
|08/02/2023 13:04
|28
|5
|52
|33-53
|D
|Erdemli-Güzeloluk
|YOL ÇALIŞMASI
|19
|25
|16/12/2022
|08:00
|08/02/2023 13:04
|29
|5
|52
|33-77
|PD
|Güzeloluk-Ayrancı
|KAR VE TİPİ
|0
|25
|10/01/2023
|15:00
|08/02/2023 13:04
|30
|5
|53
|31-78
|PD
|Osmaniye Osb-Botaş Tesisleri
|YOL ÇALIŞMASI
|0
|5
|27/02/2019
|08:00
|08/02/2023 13:04
|31
|5
|53
|420-02
|D
|HATAY-REYHANLI
|DEPREM
|20
|22
|06/02/2023
|00:02
|08/02/2023 13:04
|32
|5
|53
|31-13
|D
|Havaalanı Yolu
|DEPREM
|0
|5
|06/02/2023
|06:00
|08/02/2023 13:04
|33
|5
|56
|01-02
|PD
|Kozan-Mansurlu (Trafik Marangeçidi -İndirme istikametinden sağlanmaktadır.)
|HEYELAN
|50
|51
|08/03/2019
|08:00
|08/02/2023 13:04
|34
|5
|56
|01-21
|PD
|Mansurlu-Aktepe-Yahyalı
|KAR VE TİPİ
|8
|15
|06/02/2023
|06:00
|08/02/2023 13:04
|35
|5
|56
|01-05
|PD
|Tufanbeyli-Ayvat-Tomarza
|KAR VE TİPİ
|22
|30
|06/02/2023
|06:00
|08/02/2023 13:04
|36
|5
|57
|01-19
|D
|Yenice-Ceyhan Ayr.- Yılankale (her gün 21:00-07:00 saatleri arasında yol trafiğe kapatılmaktadır.)
|DİĞER
|1
|1
|03/11/2020
|21:00
|08/02/2023 13:04
|37
|5
|58
|46-78
|I, D
|Göksun-Geben
|KAR VE TİPİ
|15
|37
|06/02/2023
|10:00
|08/02/2023 13:04
|38
|5
|58
|46-09
|I
|Elbistan-Gürün
|KAR VE TİPİ
|0
|44
|06/02/2023
|12:00
|08/02/2023 13:04
|39
|5
|58
|44-54
|I
|Nurhak-Kapıdere İst.-Gölbaşı
|DEPREM
|0
|7
|07/02/2023
|10:00
|08/02/2023 13:04
|40
|6
|62
|815-01
|D
|PINARBAŞI-SARIZ (TIR TRAFİĞİNE KAPALIDIR.)
|KAR VE TİPİ
|0
|56
|06/02/2023
|06:30
|08/02/2023 13:04
|41
|6
|62
|38-31
|İ
|Sarız-Afşin
|KAR VE TİPİ
|4
|28
|06/02/2023
|23:20
|08/02/2023 13:04
|42
|7
|75
|55-78
|
|Kızlan-Çerçiler
|KAR VE TİPİ
|25
|39
|06/02/2023
|16:02
|08/02/2023 13:04
|43
|7
|78
|57-50
|I
|Çerçiler-Kızlan
|KAR VE TİPİ
|23
|45
|06/02/2023
|16:02
|08/02/2023 13:04
|44
|8
|81
|44-51
|I
|Çelikhan-Sürgü
|DEPREM
|0
|12
|06/02/2023
|05:00
|08/02/2023 13:04
|45
|8
|84
|12-50
|I
|Bingöl-Genç-Ayrım-. Yamaç (Alternatif ulaşım güzergahı; Bingöl İl Özel İdaresi sorumluluğunda bulunan ve Bingöl merkezden ayrılan Yamaç grup Köy yolu kullanılabilir.
|HEYELAN
|7
|8
|05/08/2022
|14:30
|08/02/2023 13:04
|46
|8
|84
|12-25
|I
|Genç-Yenisu
|KAR VE TİPİ
|2
|44
|06/02/2023
|06:20
|08/02/2023 13:04
|47
|8
|84
|12-75
|I
|Sancak - Hasbağlar
|KAR VE TİPİ
|0
|55
|06/02/2023
|10:30
|08/02/2023 13:04
|48
|8
|85
|44-77
|PD, I
|Divriği Ayr.- Yoncalı
|KAR VE TİPİ
|0
|18
|05/02/2023
|14:45
|08/02/2023 13:04
|49
|8
|85
|260-18
|D
|ARAPGİR-DİVRİĞİ
|KAR VE TİPİ
|0
|29
|06/02/2023
|14:10
|08/02/2023 13:04
|50
|8
|86
|62-55
|I, PD
|Hozat-Karaoğlan-Ovacık
|KAR VE TİPİ
|28
|56
|05/02/2023
|15:45
|08/02/2023 13:04
|51
|8
|86
|62-50
|D
|Çiçekli - Hozat
|KAR VE TİPİ
|0
|33
|06/02/2023
|09:30
|08/02/2023 13:04
|52
|8
|86
|62-04
|I
|Nazımiye - Büyükyurt
|KAR VE TİPİ
|0
|10
|08/02/2023
|08:30
|08/02/2023 13:04
|53
|8
|87
|44-58
|I
|Malatya Ayr.-Erkenek (Tünel bağlantı yolu)
|HEYELAN
|0
|5
|31/01/2018
|20:00
|08/02/2023 13:04
|54
|8
|87
|02-06
|PD
|Narince-Gerger Ayr.-Nemrut Dağı
|KAR VE TİPİ
|7
|15
|14/01/2023
|12:15
|08/02/2023 13:04
|55
|8
|87
|02-03
|PD
|Sincik-Arıkonak
|KAR VE TİPİ
|30
|63
|01/02/2023
|22:00
|08/02/2023 13:04
|56
|8
|87
|02-01
|D, I
|Adıyaman-Çelikhan
|DEPREM
|0
|55
|06/02/2023
|04:17
|08/02/2023 13:04
|57
|8
|87
|02-77
|I
|Çelikhan-Sürgü
|DEPREM
|0
|6
|06/02/2023
|04:17
|08/02/2023 13:04
|58
|10
|101
|29-27
|PD
|Taşköprü-Yağmurdere
|KAR VE TİPİ
|0
|8
|22/12/2022
|11:00
|08/02/2023 13:04
|59
|10
|102
|08-05
|PD
|Ayrım-Ardanuç-Geçitli (Bülbülan geçidi)
|KAR VE TİPİ
|33
|43
|03/12/2022
|15:30
|08/02/2023 13:04
|60
|10
|103
|915-01
|I
|OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ)
|KAR VE TİPİ
|47
|70
|19/12/2022
|10:00
|08/02/2023 13:04
|61
|10
|103
|53-36
|PD
|Güneysu-Handüzü
|KAR VE TİPİ
|7
|19
|11/01/2023
|00:01
|08/02/2023 13:04
|62
|10
|104
|28-03
|I, PD, I
|Kurtbeli Geçidi
|KAR VE TİPİ
|77
|97
|19/12/2022
|14:00
|08/02/2023 13:04
|63
|10
|105
|61-28
|I, PD
|Sürmene-Köprübaşı-Bayburt
|KAR VE TİPİ
|22
|48
|19/12/2022
|10:00
|08/02/2023 13:04
|64
|10
|105
|61-25
|I, PD
|Üçpınar-Yağmurdere
|KAR VE TİPİ
|25
|62
|20/12/2022
|15:00
|08/02/2023 13:04
|65
|10
|105
|28-08
|PD, I
|Görele-Köprübaşı -Doğankent
|KAR VE TİPİ
|28
|37
|20/12/2022
|16:00
|08/02/2023 13:04
|66
|10
|105
|61-74
|PD
|Sivrice Mevkii
|KAR VE TİPİ
|8
|19
|28/12/2022
|14:00
|08/02/2023 13:04
|67
|10
|105
|61-65
|PD
|Şıhkıran Mevkii
|KAR VE TİPİ
|18
|25
|28/12/2022
|14:00
|08/02/2023 13:04
|68
|10
|105
|61-80
|İ, PD
|Haçka Yaylası
|KAR VE TİPİ
|3
|24
|05/01/2023
|09:00
|08/02/2023 13:04
|69
|10
|106
|915-02
|I
|OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ)
|KAR VE TİPİ
|0
|9
|19/12/2022
|10:00
|08/02/2023 13:04
|70
|10
|106
|29-26
|I
|Dağbaşı-Salmankaş Geçidi
|KAR VE TİPİ
|0
|8
|19/12/2022
|10:00
|08/02/2023 13:04
|71
|10
|106
|69-75
|D, I
|Salmankaş Geçidi-Arpalı
|KAR VE TİPİ
|16
|32
|19/12/2022
|10:00
|08/02/2023 13:04
|72
|11
|111
|65-51
|D
|Van-Bahçesaray (Karabet Geçidi)
|ÇIĞ TEHLİKESİ
|11
|40
|31/01/2023
|13:51
|08/02/2023 13:04
|73
|11
|113
|49-02
|D
|Muş-Varto Ayr.- Bulanık
|BARAJ ÇALIŞMASI
|0
|34
|03/03/2020
|15:00
|08/02/2023 13:04
|74
|11
|113
|49-30
|D
|Hasköy-Mutki
|KAR VE TİPİ
|1
|9
|01/02/2023
|15:20
|08/02/2023 13:04
|75
|11
|113
|49-75
|D
|Muş-Kulp
|KAR VE TİPİ
|23
|36
|01/02/2023
|15:30
|08/02/2023 13:04
|76
|11
|114
|400-34
|D
|HAKKARİ-ÇIĞLI
|ÇIĞ
|0
|30
|04/02/2023
|20:30
|08/02/2023 13:04
|77
|11
|117
|30-25
|D
|Yüksekova - Dağlıca
|ÇIĞ
|42
|54
|05/02/2023
|14:00
|08/02/2023 13:04
|78
|11
|118
|13-28
|D
|Hizan Bahçesaray İl Yolu
|KAR VE TİPİ
|0
|18
|06/02/2023
|07:30
|08/02/2023 13:04
|79
|12
|121
|25-50
|I
|Mercan-Çat
|KAR VE TİPİ
|0
|32
|06/02/2023
|06:00
|08/02/2023 13:04
|80
|12
|121
|24-27
|I
|Mercan-Çat
|KAR VE TİPİ
|0
|39
|06/02/2023
|06:00
|08/02/2023 13:04
|81
|12
|122
|25-26
|D, I
|Erzurum-Tekman
|KAR VE TİPİ
|10
|55
|02/02/2023
|10:15
|08/02/2023 13:04
|82
|12
|124
|25-10
|I
|Gaziler-Karaurgan
|KAR VE TİPİ
|34
|49
|06/02/2023
|07:35
|08/02/2023 13:04
|83
|12
|124
|36-54
|I
|Gaziler-Karaurgan
|KAR VE TİPİ
|0
|12
|06/02/2023
|07:35
|08/02/2023 13:04
|84
|13
|132
|687-02
|PD
|BAŞLAR-BEYDİĞİN-TAŞAĞIL
|YOL ÇALIŞMASI
|32
|43
|26/02/2018
|08:00
|08/02/2023 13:04
|85
|13
|133
|687-02
|D, PD
|BAŞLAR-BEYDİĞİN-TAŞAĞIL
|YOL ÇALIŞMASI
|21
|32
|26/02/2018
|08:00
|08/02/2023 13:04
|86
|14
|145
|43-79
|I
|Seyitömer-Bozüyük (Muhtelif kesimlerde meydana gelen derin çatlaklar nedeniyle Kütahya il trafik Komisyonunun 19.08.2022/7 kararıyla yol trafiğe kapatılmıştır.)
|ÇÖKME
|0
|30
|22/08/2022
|10:00
|08/02/2023 13:04
|87
|15
|153
|37-50
|D
|DSİ tarafından Araç Barajında su tutulmaya başlanması nedeniyle Araç-İhsangazi-Kastamonu yolunun 4-9. km.leri arası trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım 030-03 K.K.No.lu Araç-Kastamonu yolu 21. km.den İnciğez Grup Köy Yolu-İhsangazi (14 Km) güzergahından İl Özel İdaresi yollarından sağlanmaktadır.
|BARAJ ÇALIŞMASI
|4
|9
|20/12/2022
|09:00
|08/02/2023 13:04
|88
|15
|156
|74-50
|D
|Kozcağız-Bartın (Kozcağız-1 Köprüsünün yapım çalışması nedeniyle Kozcağız-Bartın istikametinde yapılmış olan servis yolu sel tahribatı nedeniyle trafiğe kapatıldığından, küçük araçlar için Kozcağız-Bartın istikametinde ulaşım Kozcağız-2 köprüsünden sağlanmaktadır.)
|SEL TAHRİBATI
|8
|9
|26/11/2022
|13:30
|08/02/2023 13:04
|89
|16
|161
|58-79
|I
|Çırçır İl yolu
|KAR VE TİPİ
|0
|36
|06/02/2023
|15:00
|08/02/2023 13:04
|90
|16
|161
|58-83
|D
|Sıcak Çermik - Yıldızdağı
|KAR VE TİPİ
|0
|58
|06/02/2023
|15:00
|08/02/2023 13:04
|91
|16
|161
|58-14
|I, PD
|Soğuk çermik-Doğanşar
|KAR VE TİPİ
|0
|53
|06/02/2023
|15:00
|08/02/2023 13:04
|92
|16
|161
|58-55
|I
|Şarkışla-Ortaköy
|KAR VE TİPİ
|0
|20
|06/02/2023
|17:00
|08/02/2023 13:04
|93
|16
|161
|58-54
|D, I
|Şarkışla-Akçakışla-Akdağmadeni
|KAR VE TİPİ
|0
|44
|06/02/2023
|17:00
|08/02/2023 13:04
|94
|16
|161
|58-60
|I
|Eğerci
|KAR VE TİPİ
|0
|11
|06/02/2023
|20:00
|08/02/2023 13:04
|95
|16
|161
|851-01
|D
|DİREKLİ - BEDİRLİ - HANLI
|KAR VE TİPİ
|0
|46
|06/02/2023
|21:30
|08/02/2023 13:04
|96
|16
|162
|58-11
|I
|Suşehri - Polat deresi - İmranlı
|KAR VE TİPİ
|0
|43
|06/02/2023
|08:40
|08/02/2023 13:04
|97
|16
|163
|28-03
|I
|Alucra - Yağlıdere
|KAR VE TİPİ
|103
|113
|06/02/2023
|08:40
|08/02/2023 13:04
|98
|16
|163
|58-04
|I
|Ortakent il yolu
|KAR VE TİPİ
|0
|27
|06/02/2023
|08:40
|08/02/2023 13:04
|99
|16
|163
|58-05
|D
|Gökçekent
|KAR VE TİPİ
|0
|4
|06/02/2023
|08:40
|08/02/2023 13:04
|100
|16
|163
|58-03
|D, I
|Suşehri - Şerefiye - Zara
|KAR VE TİPİ
|4
|28
|06/02/2023
|08:40
|08/02/2023 13:04
|101
|16
|166
|260-17
|I
|DİVRİĞİ - ARAPGİR
|KAR VE TİPİ
|28
|46
|06/02/2023
|15:30
|08/02/2023 13:04
|102
|16
|166
|24-56
|I
|Başpınar
|KAR VE TİPİ
|0
|18
|07/02/2023
|15:15
|08/02/2023 13:04
|103
|18
|181
|080-02
|D
|KARAKURT-HORASAN
|BARAJ ÇALIŞMASI
|0
|45
|21/04/2020
|10:00
|08/02/2023 13:04
|104
|18
|181
|36-57
|PD, D
|Göle-Selim
|KAR VE TİPİ
|7
|15
|13/12/2022
|18:30
|08/02/2023 13:04
|105
|18
|183
|75-51
|PD
|Yalnızçam-Ardanuç
|KAR VE TİPİ
|17
|30
|03/12/2022
|15:30
|08/02/2023 13:04
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