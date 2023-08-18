YKS Tercih Sonuçları ÖSYM.GOV.TR, Neden Açıklanmadı 2023 | ÖSYM YSK yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS yerleştirme sonuçları için nefesler tutuldu. Milyonlarca öğrencinin üniversite eğitimi alacağı kurumun belirleneceği tercih sonuçları için adaylar artık saat sayıyor. Sabahın ilk saatlerinde ise adaylar ilk olarak sonuc.osmy.gov.tr adresine giriş yapıyor. YKS tercih işlemleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. Hayallerindeki ön lisans ve lisans bölümlerine tercih listelerinde yer veren adaylar, YKS tercih sonuçlarına odaklandı. Adaylar internet bağlantısının bulunduğu her cihazdan YKS tercih sonucuna erişim sağlayabilecek. YKS tercih sonuçları gibi ÖSYM tarafından merkezi düzenlenen sınavların sınavların sonuçlarına ve yerleştirme işlemlerine ilgi yoğun oluyor. Bu sebeple öğrenciler sistemde anlık olarak bazı yavaşlamalar vb. sorunlarla karşılaşabiliyor. YKS tercih sonuçları açıklandıktan sonra bu hatalar ile karşılaşan adaylara telefonların mobil marketlerinden ÖSYM'nin resmi uygulamasını indirmesi tavsiye ediliyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra sonuç ekranında " Bir yükseköğretim programına yerleştirilemediniz" sonucuyla karşılaşan adaylar, kayıt hakkı kazanamayacak. Üniversite kazanan adaylar için ise kazanılan üniversitenin kodu, adı, tercih sırası, puan türü, kayıt tarihi, kayıt adresi gibi bilgiler yer alacak. Peki YKS tercih sonucu belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? YKS 2023 tercih sonuçları açıklandı mı? İşte, YKS tercih ve yerleştirme sonuçları sorgulama ekranıYKS tercih sonuçları, sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden paylaşılacak. YKS tercih sonuçları resmi internet sayfasına yüklendikten sonra ÖSYM'nin sosyal medya hesabından sonuçların açıklandığı duyurusu yayınlanacak ve sorgulama bağlantısı duyuruda yer alacak.YKS tercih sonucu ekranına giriş yaptıktan sonra adaylar, T.C. kimlik numarası ve ardından aday şifresini yazdıktan sonra "Gönder" ifadesine tıklayarak sonuçları görüntüleyebilecek.Ancak heyecanlanan bazı adaylar şifrelerini unuttuğundan bu durumda adayların tekrar şifre edinmeleri gerekmektedir. YKS tercih sonuçları aday şifresi olmadan sorgulanmamaktadır.Ancak YKS tercih sonuçlarının daha hızlı sorgulanma yöntemi bulunmaktadır. Lise mezunu adaylar telefonlarının mobil marketlerine giriş yaparak ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemini telefonlarına kurarak şifre ile zaman kaybetmeden sonuç ekranına ulaşabilir.YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 17 - 18 Haziran günlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT, AYT ve YDT oturumları sonuçları 20 Temmuz'da açıklandı. Üniversite sınavında aldığı puanlar ile yerleştirme tercihlerini yapan adayların gözü YKS tercih sonuçları tarihine çevrildi. İşte ÖSYM 2023 YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı...Yükseköğretim Kurumları sınavları bu yıl 17-18 Haziran tarihinde rekor bir katılım yüzdesiyle Türkiye genelinde düzenlendi. Sınav sonuçları 20 Temmuz'da adayların erişimine açılırken tercih maratonu ise 9 Ağustos'ta tamamlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin bir bilgilendirme yapmadı. Yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra YKS tercih sonuçları internet üzerinden erişime açılacak.YKS tercih sonuçlarının ertelenmesine yönelik alınan karar veya bir görüşme ÖSYM'nin gündemine bulunmuyor. ÖSYM tercihlerin yapıldığı tarihlere göre her yıl YKS tercih sonuçlarını farklı tarihlerde ilan ediyor.Geçtiğimiz yıl tercih işlemleri erken başladığından yerleştirme sonuçları erken erişime açılmıştı. Bu sebeple YKS tercih sonuçları 15 Ağustos'ta açıklanmadı. YKS tercih sonuçlarının ertelendiğine ilişkin sosyal medyada dolaşan iddialar gerçeği yansıtmıyor. YKS tercih sonuçları en geç cuma gününe kadar açıklanacak.Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.