YKS TABAN PUANLARI 2024 (ÖSYM) | 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralaması açıklandı mı? (Yök atlas)

2024 YKS taban puanları ve başarı sıralaması YKS sonuçları sonrası merak ediliyor. 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları, ÖSYM tarafından ilan edilen YKS sınavı sonuçlarının ilan edilmesinin ardından adayların sorguladığı konular arasına girdi. Resmi verilere göre bu yıl 3 milyon 36 bin 945 aday sınava başvuru yaptı. Yükseköğretim Kurulu tarafından bildirilen toplam boş kontenjanlardan ÖSYM tercih kılavuzu ile yayımlanacak. YKS 2024 tercih kılavuzu ile birlikte adayları kafasındaki tüm soru işaretleri son bulacak. Peki, 2024 YKS taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? İşte, üniversite taban ve tavan puanları hakkında bilgiler.

2024 YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz belli olmadı. 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları her yıl yeniden belirleniyor. Üniversite 2024 tavan ve taban puanları da yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak. Bu doğrultuda 2024 Üniversite (YKS) taban puanları, yerleştirilme işlemleri tamamlandıktan sonra açıklanacak. Adaylar ÖSYM tarafından yayınlanacak tercih kılavuzunun ardından tercih işlemlerine başlayacak.

Adaylar, tercih listelerini oluştururken geçtiğimiz yılın (2023) taban ve tavan puanlarını, sıralamalarını ve kontenjanlarını referans alabilecekler. Yükseköğretim Kurulu'nun "yokatlas.yok.gov.tr" internet sitesi üzerinden geçmiş yıllara ait bu bilgilere ulaşılabilir.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih dönemi yaklaşıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan takvime göre YKS sınav sonuçları 17 Temmuz 2024'te açıklanacaktı ancak ÖSYM 16 Temmuz'da sonuçları açıkladı. Geçtiğimiz sene YKS tercihleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılmıştı. Bu yıl da tercihlerin temmuz ayının sonlarına doğru başlayacağı tahmin ediliyor. Kesin tarihler belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) resmi internet sayfasından YKS yerleştirme işlemlerine ilişkin verileri paylaştı. Buna göre YKS tercih sonuçlarına göre alım yapan üniversitelerin en düşük ve en yüksek puanları belli oldu.

Ayrıca yayımlanan kontenjanlarda merkezi tercihler sonrasında boş kalan kontenjanlar yer aldı. Yayımlanan verilerde Tablo 3'de ön lisans bölümleri taban puanları, Tablo 4'de ise 4 yıllık lisans bölümleri taban puanları yer alacak.

2023 yılında YKS sınav sonuçlarına göre toplam 1.880.697 aday tercih yaptı. Örgün eğitim kurumlarına toplam 898 bin 024 aday yerleştirildi.

Lisans bölümlerine 481.033, ön lisans bölümlerinde ise toplam 416.991 aday yerleştirildi. Açıköğretim Fakültelerinde ise toplam 165 bin 783 aday yerleştirildi.

Devlet üniversitelerinde toplam 8 bin 176 lisans kontenjanı boş kaldı. Vakıf üniversitelerinde 4 yıllık lisans bölümlerinde boş kalan kontenjan sayısı ise 9.581 oldu. KKTC üniversitelerinde ise boş kontenjan sayısı 2.693 oldu.

Ön lisans bölümlerinde devlet üniversitelerinde 1.910, vakıf üniversitelerinde 2.624 ve K.K.T.C Üniversitelerinde boş kontenjan sayısı ise 279 oldu.

2023 yılında yapılan yerleştirme işlemleri sonrasında tüm üniversitelerde kalan toplam boş kontenjan sayısı ise 26 bin.387 oldu. Detaylı istatistiklere görseller üzerinden ulaşabilirsiniz.