YKS sınav yorumları 2025: TYT kolay mıydı, zor muydu? | YKS Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri sınav yorumları

2025 YKS'nin Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumu 20 Haziran 2025 tarihinde gerçekleşti. Sınavdan çıkan adaylar ve veliler, sosyal medya ve forumlarda TYT'nin zorluk seviyesi ve sorular hakkında yorumlarını paylaşmaya başladılar.

Adayların genel yorumlarına bakıldığında, TYT'nin 2023'e göre daha zor olduğu yönünde bir eğilim var. Özellikle Türkçe ve Matematik testlerinin zorlayıcı olduğu belirtiliyor. Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri testleri ise 2023'e göre daha dengeli ve orta zorlukta olarak değerlendiriliyor.

Türkçe: Adaylar, Türkçe testinin 2023'e göre daha zorlayıcı olduğunu ve bazı soruların yoruma açık olduğunu belirtiyor. Paragraf sorularının zorlayıcı ve zaman alıcı olduğu da yorumlar arasında yer alıyor.



Matematik: Matematik testi de adaylar tarafından zor olarak değerlendiriliyor. Özellikle geometri ve problem çözme sorularının zorlayıcı olduğu ifade ediliyor.



Sosyal Bilimler: Sosyal Bilimler testi 2023'e göre daha dengeli ve orta zorlukta olarak değerlendiriliyor.



Fen Bilimleri: Fen Bilimleri testi de 2023'e göre dengeli ve orta zorlukta olarak yorumlanıyor. Özellikle biyoloji ve kimya testlerinin zorlayıcı olduğu bazı adaylar tarafından belirtiliyor.



"TYT bence 2023'e göre daha zordu. Özellikle Türkçe ve Matematik testleri çok zorlayıcıydı."



"Türkçe testi çok yoruma açıktı. Bazı soruları ne yapacağımı bilemedim."



"Matematik testi bence imkansızdı. Özellikle geometri ve problem çözme soruları çok zordu."



"Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri testleri 2023'e göre daha dengeliydi. Bu testlerden umutluyum."



2024 YKS TYT'nin 2023'e göre daha zor olduğu genel kanısı. Özellikle Türkçe ve Matematik testleri adaylar tarafından zorlayıcı olarak değerlendiriliyor. Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri testleri ise 2023'e göre daha dengeli ve orta zorlukta olarak yorumlanıyor.