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YKS sınav yorumları 2025: TYT kolay mıydı, zor muydu? | YKS Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri sınav yorumları
Haber Tarihi: 21 Haziran 2025 12:50 -
Güncelleme Tarihi:
21 Haziran 2025 12:50
YKS sınav yorumları 2025: TYT kolay mıydı, zor muydu? | YKS Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri sınav yorumları
YKS kolay mıydı, zor muydu soruları, sınava giren milyonlarca adayın merakla araştırdığı konular arasında yer alacak. TYT sınavı kapsamında 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.00 itibariyle sınav salonlarına alınan öğrenciler, hayallerindeki üniversiteye gidebilmek için ter döküyor. Kendilerine verilen kitapçıklardaki soruları, cevap anahtarına işaretleyecek olan öğrenciler, vermiş oldukları cevaplara diğer öğrencilerin nasıl yanıtlar verdiğini YKS yorumları aracılığıyla öğrenmek istiyor. Aynı zamanda YKS TYT sınavı zor muydu, kolay mıydı gibi yorumlar da bu vesileyle öğrenilebiliyor. İşte, 2025 YKS yorumları hakkında detaylı bilgiler
2025 YKS'nin Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumu 20 Haziran 2025 tarihinde gerçekleşti. Sınavdan çıkan adaylar ve veliler, sosyal medya ve forumlarda TYT'nin zorluk seviyesi ve sorular hakkında yorumlarını paylaşmaya başladılar.>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...
YKS sınav yorumları 2025: TYT kolay mıydı, zor muydu?
Adayların genel yorumlarına bakıldığında, TYT'nin 2023'e göre daha zor olduğu yönünde bir eğilim var. Özellikle Türkçe ve Matematik testlerinin zorlayıcı olduğu belirtiliyor. Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri testleri ise 2023'e göre daha dengeli ve orta zorlukta olarak değerlendiriliyor.
Testlere Göre Değerlendirme
Türkçe: Adaylar, Türkçe testinin 2023'e göre daha zorlayıcı olduğunu ve bazı soruların yoruma açık olduğunu belirtiyor. Paragraf sorularının zorlayıcı ve zaman alıcı olduğu da yorumlar arasında yer alıyor.
Matematik: Matematik testi de adaylar tarafından zor olarak değerlendiriliyor. Özellikle geometri ve problem çözme sorularının zorlayıcı olduğu ifade ediliyor.
Sosyal Bilimler: Sosyal Bilimler testi 2023'e göre daha dengeli ve orta zorlukta olarak değerlendiriliyor.
Fen Bilimleri: Fen Bilimleri testi de 2023'e göre dengeli ve orta zorlukta olarak yorumlanıyor. Özellikle biyoloji ve kimya testlerinin zorlayıcı olduğu bazı adaylar tarafından belirtiliyor.
Adaylardan Örnek Yorumlar
"TYT bence 2023'e göre daha zordu. Özellikle Türkçe ve Matematik testleri çok zorlayıcıydı."
"Türkçe testi çok yoruma açıktı. Bazı soruları ne yapacağımı bilemedim."
"Matematik testi bence imkansızdı. Özellikle geometri ve problem çözme soruları çok zordu."
"Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri testleri 2023'e göre daha dengeliydi. Bu testlerden umutluyum."
Sonuç
2024 YKS TYT'nin 2023'e göre daha zor olduğu genel kanısı. Özellikle Türkçe ve Matematik testleri adaylar tarafından zorlayıcı olarak değerlendiriliyor. Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri testleri ise 2023'e göre daha dengeli ve orta zorlukta olarak yorumlanıyor.
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