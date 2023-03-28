YDS sınavı ne zaman? 2023 YÖKDİL ne zaman? YDS başvuru tarihi

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ÖSYM; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da YÖKDİL, YDS, TUS ve MSÜ sınavlarının yapılmayacağı, buradan sınava katılacak olan adayların farklı merkezlere kaydının alınacağı bilgisini paylaşmıştı. Bir açıklama da YKS sınav ve başvuru tarihleri hakkında yapıldı. YKS sınav başvuruları 8 Mart itibarıyla başladı. Peki, YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1, MSÜ, YKS ne zaman, geç başvuru tarihleri ne zaman bitiyor? İşte, güncel ÖSYM sınav takvimi 2023!ÖSYM Başkanı yaptığı açıklamada "Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya sınav merkezlerinde sınava girmek için tercihte bulunan adaylarımız; MSÜ sınavı için 1-6 Mart 2023 tarihleri arasında, YÖKDİL/1 sınavı için 2-6 Mart 2023 tarihleri arasında, YDS/1 sınavı için 8-9 Mart 2023 tarihleri arasında, TUS/1 sınavı için 1-8 Mart 2023 tarihleri arasında geç başvuru yapabilecektir. Bu illerde sınavların yapılamaması nedeniyle; daha önce bu illeri sınav merkezi olarak seçen adaylarımız, sınav merkezlerini değiştirmek zorunda olup Türkiye'deki diğer merkezlerden istediklerini sınav merkezi olarak seçebilecekler" diye konuştu.ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 5 Nisan saat 23.59'da sona erecek.Sınavın temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u da ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına geç başvuru yapacak olan adaylar başvuruları nereden yapacaklarını araştırıyor. ÖSYM'den yapılan açıklamada "Adaylar başvurularını, ÖSYM başvuru merkezlerinden 13 Mart 2023 tarihinde mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan 13 Mart 2023 tarihi saat 23.59'a kadar yapabilecektir." denildi.2023-YDS/1 sınavına başvuran adaylar, 13 Mart saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden "ais.osym.gov.tr" ve ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek.Depremden etkilenen bölgelerde sınava girecek olan YDS-1 adayları deprem bölgelerinde sınavın olup olmayacağını merak ediyor. ÖSYM tarafından yayınlanan duyuruda "ÖSYM Yönetim Kurulu'nun kararıyla Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde 2023-YDS/1 sınavı yapılmayacaktır." sözlerine yer verildi.2023 YDS-1 sınavına Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya sınav merkezlerinde girmek için tercihte bulunan adayların, sınav merkezi tercihlerini güncellemeleri gerekmektedir. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya sınav merkezlerinde sınava girmek için tercihte bulunan ancak belirtilen sürede sınav merkezi tercihini güncellemeyen adaylardan sınavlara farklı illerde girecek.Buna göre sınav merkezi;- Adıyaman olan adaylar Şanlıurfa ilinde- Hatay olan adaylar Adana ilinde- Kahramanmaraş olan adaylar Gaziantep ilinde- Malatya olan adaylar Elazığ ilinde sınava alınacaktır.