Haber Tarihi: 12 Eylül 2024 13:15 - Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2024 13:15

Yaz transfer sezonu ne zaman, saat kaçta bitiyor? 2024

Süper Lig'deki yaz transfer dönemi, yani birinci transfer ve tescil dönemi için son günlere girildi. Bu sezon 24 Haziran'da başlayan transfer sürecinde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor kadrolarını güçlendirmek için birçok yeni ismi renklerine bağladı. Peki, 2024-2025 sezonu yaz transfer dönemi ne zaman ve saat kaçta sona erecek?

Yaz transfer sezonu ne zaman, saat kaçta bitiyor? 2024
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2024-2025 futbol sezonunun yaz transfer dönemi, futbolseverler arasında merak konusu oldu. Süper Lig'de birinci transfer ve tescil dönemi yarın sona erecek. Peki, 2024-2025 yaz transfer dönemi tam olarak ne zaman bitiyor ve hangi saatte kapanıyor?

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun yaz transfer dönemi, 24 Haziran'da başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), transfer sürecinin kapanış tarihini resmi olarak duyurdu.

Bu açıklamaya göre; transfer dönemi, 13 Eylül 2024 Cuma günü saat 23:59'da sona erecek.

SÜPER LİG'DE TRANSFER SEZONUNUN KAPANIŞ TARİHİ

Yaz transfer dönemi için son gün ve saat: 2024-2025 yaz transfer dönemi 13 Eylül 2024 Cuma günü, gece yarısı 23:59'da sona eriyor.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ara transfer olarak bilinen ikinci transfer ve tescil dönemi ise 13 Ocak 2025'te başlayacak ve 11 Şubat 2025'te sona erecek.
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