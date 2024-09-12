Yaz transfer sezonu ne zaman, saat kaçta bitiyor? 2024

2024-2025 futbol sezonunun yaz transfer dönemi, futbolseverler arasında merak konusu oldu. Süper Lig'de birinci transfer ve tescil dönemi yarın sona erecek. Peki, 2024-2025 yaz transfer dönemi tam olarak ne zaman bitiyor ve hangi saatte kapanıyor?



TRANSFER SEZONU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTİYOR?



Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun yaz transfer dönemi, 24 Haziran'da başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), transfer sürecinin kapanış tarihini resmi olarak duyurdu.



Bu açıklamaya göre; transfer dönemi, 13 Eylül 2024 Cuma günü saat 23:59'da sona erecek.



SÜPER LİG'DE TRANSFER SEZONUNUN KAPANIŞ TARİHİ



Yaz transfer dönemi için son gün ve saat: 2024-2025 yaz transfer dönemi 13 Eylül 2024 Cuma günü, gece yarısı 23:59'da sona eriyor.



ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Ara transfer olarak bilinen ikinci transfer ve tescil dönemi ise 13 Ocak 2025'te başlayacak ve 11 Şubat 2025'te sona erecek.

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