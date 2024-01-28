Haber Tarihi: 28 Ocak 2024 16:13 - Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2024 16:13

Yarıyıl tatili uzatıldı mı? Okullar yarıyıl tatili uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? (2024 - MEB)

Okullar yarıyıl tatili uzatıldı mı, ne zaman bitiyor sorusu Yarıyıl tatilinin bitimine az bir süre kala gündeme geldi. Okullarda ilk dönem son ders zilinin çalmasıyla sona erdi. 19 Ocak Cuma günü karne heyecanı yaşayan öğrenciler, 15 tatilin sona ereceği, okulların açılacağı tarihi araştırmaya başladı. Yarıyıl tatilinin 1 aya uzatılmasına ilişkin bir iddia ortaya atılırken, "Yarıyıl tatili uzatıldı mı? İkinci dönem ne zaman başlıyor, okullar hangi gün açılıyor, 15 tatil hangi gün bitiyor?" Soruları gündemde geniş yer buldu. İşte 2024 sömestr tatilinin sona ereceği tarih...

Yarıyıl tatili uzatıldı mı? Okullar yarıyıl tatili uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? (2024 - MEB)
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2023-2024 eğitim öğretim yılında yarıyıl tatilinin bitmesine az bir zaman kala okullar 1 hafta daha tatil olacak mı sorusu gündeme geldi. JN1 varyantının yayılmaya başlaması ile okullarda '15 tatil 1 ay uzatılacak' iddialarına yanıt geldi. Peki, yarıyıl tatili uzatıldı mı?

OKULLAR YARIYIL TATİLİ UZATILDI MI?

Okullarda ilk dönemin sona ermesiyle birlikte son olarak JN1 varyantının yayılmaya başlaması 15 tatil 1 ay uzatıldı mı iddialarını gündeme getirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 15 tatilin uzatılmadığı ve okulların 5 Şubat 2024 Pazartesi günü açılacağı kaydedildi. Yani bir başka deyişle 15 tatil 1 ay daha uzatılmadı.

2023-2024 eğitim öğretim yılında 19 Ocak Cuma günü başlayan yarıyıl tatili 5 Şubat Pazartesi günü sona erecek ve ardından okullarda 2. dönem heyecanı yaşanacak. Öğrenciler 14 Haziran Cuma günü karnelerini alarak 3 aylık bir yaz tatili dönemine girmiş olacak.

OKULLAR İKİNCİ DÖNEMDE UZAKTAN EĞİTİME Mİ GEÇECEK?

Koronavirüs pandemisi döneminde hatırlanacağı gibi okullarda uzaktan eğitime geçilmişti. 2 yıl süresince uzaktan eğitim devam ederken pandeminin etkisinin bitmesiyle okullar da örgün eğitim yeniden başlamıştı.

Son dönemde üst solunum yolu hastalıklarıyla ilgili yaşanan vaka artışları ve Bakan Koca'nın paylaşımı sonrası gözler "Okullar ikinci dönemde açılamayacak mı?" ve "Okullar ikinci dönemde uzaktan eğitime geçilecek mi?" sorusunun cevabına çevrildi. Hemen belirtelim ki bu tedbire yönelik herhangi bir resmi adım ve açıklama gelmedi. Olası açıklama veya kararı sizlerle paylaşacağız.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öğrenciler, 22 Ocak Pazartesi günü yarıyıl tatiline çıktı. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8-12 Nisan arası olarak belirlendi.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.
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