Yarıyıl tatili uzatıldı mı? Okullar yarıyıl tatili uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? (2024 - MEB)

Okullarda ilk dönemin sona ermesiyle birlikte son olarak JN1 varyantının yayılmaya başlaması 15 tatil 1 ay uzatıldı mı iddialarını gündeme getirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 15 tatilin uzatılmadığı ve okulların 5 Şubat 2024 Pazartesi günü açılacağı kaydedildi. Yani bir başka deyişle 15 tatil 1 ay daha uzatılmadı.

2023-2024 eğitim öğretim yılında 19 Ocak Cuma günü başlayan yarıyıl tatili 5 Şubat Pazartesi günü sona erecek ve ardından okullarda 2. dönem heyecanı yaşanacak. Öğrenciler 14 Haziran Cuma günü karnelerini alarak 3 aylık bir yaz tatili dönemine girmiş olacak.

Koronavirüs pandemisi döneminde hatırlanacağı gibi okullarda uzaktan eğitime geçilmişti. 2 yıl süresince uzaktan eğitim devam ederken pandeminin etkisinin bitmesiyle okullar da örgün eğitim yeniden başlamıştı.

Son dönemde üst solunum yolu hastalıklarıyla ilgili yaşanan vaka artışları ve Bakan Koca'nın paylaşımı sonrası gözler "Okullar ikinci dönemde açılamayacak mı?" ve "Okullar ikinci dönemde uzaktan eğitime geçilecek mi?" sorusunun cevabına çevrildi. Hemen belirtelim ki bu tedbire yönelik herhangi bir resmi adım ve açıklama gelmedi. Olası açıklama veya kararı sizlerle paylaşacağız.

Öğrenciler, 22 Ocak Pazartesi günü yarıyıl tatiline çıktı. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.

Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8-12 Nisan arası olarak belirlendi.

Söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.