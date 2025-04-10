Haber Tarihi: 10 Nisan 2025 22:24 - Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2025 22:24

Yarın okullar tatil mi? 11 Nisan yarın Ankara'da okullar tatil mi? 2025

Öğrenciler ve veliler, "Yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Özellikle 11 Nisan okullar tatil mi? sorusu, internet arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 2025 yılına ait resmi tatil takvimine göre, 11 Nisan 2025 tarihi resmi tatil mi? Yarın okullar tatil mi? 11 Nisan okullar tatil mi?

Yarın okullar tatil mi? 11 Nisan yarın Ankara'da okullar tatil mi? 2025
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Yarın okullar tatil mi sorusu hava durumunda yaşanması beklenen olumsuzluklar nedeniyle araştırmalar arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, başkent Ankara'nın da aralarında bulunduğu birçok il için günler öncesinden kar uyarısında bulunmuştu. Bugün yurdun iç ve doğu bölgelerindeki bazı kentler beyaza büründü. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu tahminini yayımladı. Buna göre çok sayıda il için sarı kodlu alarm verilirken bazı iller için de turuncu kod verildiği görüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre, İstanbul, Balıkesir, Antalya, Ankara, Sinop, Kırıkkale, Bursa, Kastamonu'da sağanak yağış görülecek. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile ve Güneydoğu Anadolu'da ise toz taşınımı bekleniyor. Peki, Sivas, Ankara,Adana, Tokat, Niğde, Kütayha'da yarın okullar tatil mi? 11 Nisan 2025 hangi illerde ve ilçelerde okullar tatil? Son dakika hava durumu ve kar tatili haberleri...

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte beklenen kar yağışı nedeniyle Cuma günü okulların tatil edildiğini duyurdu.
 
YARIN OKULLAR TATİL Mİ 11 NİSAN 2025?

Nisan ayında bahar havasının etkili olmasını beklerken kış şartları hakim oldu. Meteoroloji'nin uyardığı illerde bugün kar yağışı görüldü. Kayseri, Sivas ve Ankara'nın yüksek kesimlerinde kar yağışıyla birlikte soğuk hava hakim. 11 Nisan Cuma günü için henüz Valiliklerden kar tatili açıklamaları gelmedi. Yapılan açıklamalara haberimizde yer vereceğiz.

HAVA DURUMU SON DAKİKA KAR YAĞIŞI HABERLERİ

Sivas il merkezinde bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, yerini kar yağışı ve soğuk havaya bıraktı. Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.
Kar yağışı dolayısıyla güzel görüntüler de oluştu. Paşabahçe Mesire Alanı'ndaki "Hobbit Evler" diye anılan yamaç evlerinin bulunduğu alanda güzel manzara ortaya çıktı.

Öte yandan, Sivas-Malatya kara yolundaki Yağdonduran ile Sivas-Suşehri kara yolundaki Geminbeli geçitlerinde ulaşım, kontrollü olarak sağlanıyor.

KAYSERİ'DE SAĞANAK YERİNİ KARA BIRAKTI

Kayseri'de dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, gece saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışıyla beraber şehir beyaza büründü.

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