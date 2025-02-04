Haber Tarihi: 04 Şubat 2025 15:56 - Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2025 15:56

Yarın kar yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak?

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Havaların yeniden soğumaya başlamasının ardından başta belirtilen sorunun cevabı en çok sorgulananlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. AKOM tarafından kar yağışıyla ilgili önemli uyarı geldi. Yapılan tahminlere göre Ankara ve İstanbul'da da karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte İstanbul'a kar yağışıyla ilgili merak edilenler...

Yarın kar yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak?
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İstanbul'da kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde soğuk hava ve kar yağışının bu hafta kendisini hissettireceğini duyurdu. Son tahminlere göre İstanbul bu hafta Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Peki, İstanbul'da ne zaman kar yağacak?

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

Hava sıcaklığının salı gününden itibaren 10-12 derece düşmesi beklenirken, kentte kar yağışı da görülecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin açıklamasına göre İstanbul yeni haftaya çok bulutlu ve yağışlı başlayacak. Soğuk hava dalgası kente salı günü ulaşacak. Beklenen kar yağışı ise çarşamba günü başlayacak. Çarşamba kar kalınlığının 2-5 santimetreye, perşembe günü ise 3-10 santimetreye ulaşması bekleniyor.

İSTANBUL'DA KAR HANGİ İLÇELERDE YAĞACAK?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre Arnavutköy, Ataşehir, Başakşehir, Beykoz, Beylikdüzü, Çatalca, Çekmeköy, Eyüp, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sancaktepe, Sarıyer, Şile, Silivri, Şişli, Sultangazi ve Ümraniye ilçelerinde kar; diğer 21 ilçede ise karla karışık yağmur yağacak.
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