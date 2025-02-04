Yarın kar yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak?

İstanbul'da kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde soğuk hava ve kar yağışının bu hafta kendisini hissettireceğini duyurdu. Son tahminlere göre İstanbul bu hafta Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Peki, İstanbul'da ne zaman kar yağacak?

Hava sıcaklığının salı gününden itibaren 10-12 derece düşmesi beklenirken, kentte kar yağışı da görülecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin açıklamasına göre İstanbul yeni haftaya çok bulutlu ve yağışlı başlayacak. Soğuk hava dalgası kente salı günü ulaşacak. Beklenen kar yağışı ise çarşamba günü başlayacak. Çarşamba kar kalınlığının 2-5 santimetreye, perşembe günü ise 3-10 santimetreye ulaşması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre Arnavutköy, Ataşehir, Başakşehir, Beykoz, Beylikdüzü, Çatalca, Çekmeköy, Eyüp, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sancaktepe, Sarıyer, Şile, Silivri, Şişli, Sultangazi ve Ümraniye ilçelerinde kar; diğer 21 ilçede ise karla karışık yağmur yağacak.