Haber Tarihi: 31 Aralık 2024 13:02 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2024 13:02

Yarın borsa açık mı? 1 Ocak 2025 Borsa İstanbul açık mı?

Yıl sonuna yaklaşırken 31 Aralık yatırımcılar ve finans dünyası için önemli bir gün. 1 Ocak 2025'teki yılbaşı tatilinin ardından borsaların kapanacak olması nedeniyle Borsa İstanbul çalışma günleri ve saatleri yatırımcıların radarında. Peki, 1 Ocak 2025 (yarın) Borsa İstanbul açık mı?

Yarın borsa açık mı? 1 Ocak 2025 Borsa İstanbul açık mı?
Abone Ol
Borsa İstanbul'un 31 Aralık'taki çalışma durumu ve 1 Ocak Yılbaşı tatilindeki faaliyetleri yatırımcılar için merak konusu olmaya devam ediyor. 2024 yılının son işlem günü yaklaşırken, piyasa katılımcıları borsanın yılın son gününde açık olup olmayacağını ve tatil nedeniyle nasıl bir düzenleme yapılacağını sorguluyor.

1 OCAK BORSA AÇIK MI?

31 Aralık 2024 yıl sonu olması nedeniyle borsa açısından önemli bir gündür. Yatırımcılar, yılın son işlem gününü nasıl geçireceklerini planlarken, Borsa İstanbul'un çalışma durumu da merak ediliyor.

Yılbaşı tatilinin hemen öncesinde 31 Aralık'ta Borsa İstanbul açık olacak. Borsa normal işlem saatleri olan 09:40 ile 18:05 arasında işlem yapmaya devam edecek.

31 ARALIK'TA BORSA AÇIK MI?

Borsa İstanbul'un 1 Ocak 2025 Çarşamba günü kapalı olacağı daha önceden duyurulmuştu. 1 Ocak, Yılbaşı Tatili olarak kabul edildiği için borsada hiçbir işlem yapılmayacak. Yatırımcılar ve finans dünyası, 1 Ocak'ta hisse senedi alım satım işlemleri ve diğer finansal işlemleri gerçekleştiremeyecek.

Borsa İstanbul'daki kapanış ve işlem durumu, yatırımcıların yılbaşına yönelik planlamalar yapabilmesi için önemli bir detay. Tüm işlemler 2 Ocak 2025 Perşembe günü yeniden başlayacak. Yatırımcılar yeni yılın ilk işlem gününde portföy düzenlemelerini gerçekleştirebilecekler.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Antalyaspor'da iki imza birden Antalyaspor Antalyaspor'da iki imza birden
Trabzonspor, 2024 yılını sıkıntılı geçirdi! Trabzonspor Trabzonspor, 2024 yılını sıkıntılı geçirdi!
Yılbaşı mesajları 2025: Yeni yıl mesajları sevgiliye, arkadaşa, eşe, arkadaşa yılbaşı mesajları Gündem Yılbaşı mesajları 2025: Yeni yıl mesajları sevgiliye, arkadaşa, eşe, arkadaşa yılbaşı mesajları
Gassal neden bebeklere dokunamaz? Gündem Gassal neden bebeklere dokunamaz?
Yarın borsa açık mı? 1 Ocak 2025 Borsa İstanbul açık mı? Gündem Yarın borsa açık mı? 1 Ocak 2025 Borsa İstanbul açık mı?
Anderson Talisca'ya Joao Felix çalımı Fenerbahçe Anderson Talisca'ya Joao Felix çalımı
Fenerbahçe'de 2024 kupasız geçti! Fenerbahçe Fenerbahçe'de 2024 kupasız geçti!
Nantes, Cengiz Ünder'i reddetti! Fenerbahçe Nantes, Cengiz Ünder'i reddetti!
Beşiktaş, 2024'te 2 kupa kazandı! Beşiktaş Beşiktaş, 2024'te 2 kupa kazandı!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'dan flaş hamle: Gabriel Jesus!
2
Galatasaray ve Trabzonspor'dan Danışma Kurulu'na itiraz!
3
Fenerbahçe - Talisca transferinde son durum
4
Sergen Yalçın'dan karar: Beşiktaş için hazır!
5
Fenerbahçe'de Burak Kapacak için transfer kararı
6
Anderson Talisca'ya Joao Felix çalımı
7
Acun Ilıcalı: "Ben '3 yıldız transferi' demedim!"

SON HABERLER