Yarın borsa açık mı? 1 Ocak 2025 Borsa İstanbul açık mı?

Borsa İstanbul'un 31 Aralık'taki çalışma durumu ve 1 Ocak Yılbaşı tatilindeki faaliyetleri yatırımcılar için merak konusu olmaya devam ediyor.

31 Aralık 2024 yıl sonu olması nedeniyle borsa açısından önemli bir gündür. Yatırımcılar, yılın son işlem gününü nasıl geçireceklerini planlarken, Borsa İstanbul'un çalışma durumu da merak ediliyor.

Yılbaşı tatilinin hemen öncesinde 31 Aralık'ta Borsa İstanbul açık olacak. Borsa normal işlem saatleri olan 09:40 ile 18:05 arasında işlem yapmaya devam edecek.

Borsa İstanbul'un 1 Ocak 2025 Çarşamba günü kapalı olacağı daha önceden duyurulmuştu. 1 Ocak, Yılbaşı Tatili olarak kabul edildiği için borsada hiçbir işlem yapılmayacak. Yatırımcılar ve finans dünyası, 1 Ocak'ta hisse senedi alım satım işlemleri ve diğer finansal işlemleri gerçekleştiremeyecek.

Borsa İstanbul'daki kapanış ve işlem durumu, yatırımcıların yılbaşına yönelik planlamalar yapabilmesi için önemli bir detay. Tüm işlemler 2 Ocak 2025 Perşembe günü yeniden başlayacak. Yatırımcılar yeni yılın ilk işlem gününde portföy düzenlemelerini gerçekleştirebilecekler.