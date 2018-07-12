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Yankı Erel Wimbledon'da çiftlerde çeyrek finalde

Wimbledon Tenis Turnuvası'nda gençler çift erkeklerde mücadele eden Yankı Erel ile Finlandiyalı partneri Virtanen, Fransız Droguet ve Bulgaristanlı Ivanov ikilisini 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi

Kaynak: AA
Yankı Erel Wimbledon'da çiftlerde çeyrek finalde
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12 Temmuz 2018 22:05
Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da gençler kategorisinde çiftlerde mücadele eden milli tenisçilerden Yankı Erel ile Finlandiyalı partneri Otto Virtanen, çeyrek finale çıktı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın onuncu gününde gençler çift erkeklerde ikinci tur maçına çıkan milli sporcu Yankı Erel ve Finlandiyalı partneri Otto Virtanen, Fransız Titouan Droguet ve Bulgaristanlı Simon Anthony Ivanov ile karşılaştı.

Toplam 1 saat 43 dakika süren mücadelenin ardından Yankı Erel-Otto Virtanen ikilisi, rakiplerini 3-6, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek adlarını çeyrek finale yazdırdı.

Yankı Erel ile Otto Virtanen, çeyrek finalde 3 numaralı seribaşı Fransız Hugo Gaston-Clement Tabur ikilisiyle yarın karşılaşacak.

 

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