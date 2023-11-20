Yalova, Aksaray okullar tatil mi? 21 Kasım 2023? Yarın Yalova, Aksaray okul var mı?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Yarın okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Kar yağışı yurt genelinde yeniden etkisini göstermeye başladı. Okulların tatil olup olmadığı, 21 Kasım günü ile gündeme geldi. 13-17 Kasım tarihleri arasında ilk ara tatil dönemini yaşayan öğrenciler, hafta sonuyla birlikte tam 9 gün tatil yaptı. Öğrenciler şimdi yurt genelinde meydana gelen olumsuz hava koşulları nedeniyle, "Yarın okul var mı, tatil mi? Ara tatil uzatılacak mı?" sorularına yanıt aramaya başladı.Yalova ve Aksaray'da yarın 21 Kasım 2023 Kasım okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz Yalova, Aksaray Valiliğinden bir açıklama gelmedi.Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan ara tatil takvimine göre, ilk ara tatil 13 Kasım Pazartesi günü başlayıp, 17 Kasım Cuma günü sona erecek.Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz 20 Kasım Pazartesi günüyle ilgili "okullarda tatil" açıklaması yapılmadı.Buna göre; Yarın ile ilgili bir tatil açıklaması söz konusu olmadığından dolayı 20 Kasım Pazartesi günü okullar açılacakİstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile İlçesi'nde 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.Bu karara paralel olarak, Şile İlçesi'ndeki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 20 Kasım tarihinde idari izinli sayılacak.Kenti etkisi altına alan fırtına nedeniyle kentte eğitime 1 gün süreyle ara verildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarının tatil edildiği bildirildi.Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de 20 Kasım 2023 günü idari izinli sayılacakları ifade edildi.Bir tatil haberi de Bolu'dan geldi. Bolu Valiliği, il genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle yarın tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de bir gün idari izinli sayılacak.Okulların tatil edildiği yerlere Düzce'nin Akçakoca, Yığılca ve Sakarya'nın Hendek ilçeleri de dahil edildi.Akçakoca Kaymakamlıkğı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.Yığılca Kaymakamlığından yapılan açıklamada da "Olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.Sakarya'nın Hendek ilçesinde ise olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin yüksek mahallelerindeki olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Dikmen, Aksu, Kurtuluş Karadere, Sümbüllü Kırktepe, Bakacak, Pazarcık, Eskibıçkı, Dede Düzü, Bıçkatik, Hicriye, Muradiye, Akçayır, Esentepe, Harmantepe mahallelerinde taşımalı eğitime Hendek Kaymakamlığınca 1 gün ara verildiği kaydedildi.Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören binlerce öğrenci için 2023-2024 eğitim öğretim döneminin ilk ara tatili devam ediyor. Çalışma takvimine göre dönem başında açıklanan takvim aynı şekilde uygulanacak.Cumartesi ve pazar günlerinin dahil edilmesiyle birlikte öğrenciler, 9 gün ara tatil yaptı. 10 Kasım Cuma günü kapanan okullar, 20 Kasım Pazartesi günü açılacak.Buna göre; Hafta sonu tatiliyle birlikte 9 günlük ilk ara tatil 19 Kasım Pazar günü sona erecek ve tatil uzatılmayacak.22 Ocak-2 Şubat 2024'te yarıyıl tatili, 8-12 Nisan 2024'te ise ikinci ara tatil olacak.11 Eylül 2023'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek.