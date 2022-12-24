Yalı Çapkını yeni bölüm! Yalı Çapkını yeni fragman!

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Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, 23 Aralık Cuma akşamı 14. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizide, Seyran'ın mücadelesi Ferit'i geri döndürmeye yetmez ve Halis Ağa rahatsızlanıp hastaneye kaldırılır. Kritik durumu atlatan Halis Ağa ise eve döndükten sonra Seyran'dan bir isteği olacaktır. Yalı Çapkını 14. bölümünü Star TV ekranından izlemek isteyenler için, aşağıdaki linki kopyalayarak internet arama motoruna yapıştırabilirler.Bölümde, Seyran'ın Ferit'i öpmesi Ferit'in yolundan döndürmeyi başaramaz. Ayrıca Halis Ağa fenalaşarak hastaneye kaldırılır ve kritik durumu atlatıp eve döndükten sonra Seyran'dan bir istekte bulunacaktır.Yalı Çapkını 14. bölüm özeti olarak, Ferit ve Halis Ağa'nın hikayesi öne çıkıyor. Bu bölümü kaçırmış olsanız bile, startv.com.tr adresinden "Yalı Çapkını" dizisinin 14. bölümünü full izleyebilir ve dizinin o anki durumunu takip edebilirsiniz.Yalı Çapkını, gelecek hafta yayınlanacak olan yeni bölümünün fragmanını izlemek isteyenler için ise biraz daha beklemek durumunda. Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Geçtiğimiz bölümde Halis Ağa, Ferit'e tokat atması sonucu Ferit evden ayrılır. Yusuf, Kazım'a olanları haber verir ve Kazım Seyran ve Suna'yı yalıya geri getirir. Ferit, Pelin'e sığınır ve gitmeye karar verirse de Pelin onu durdurmak için Seyran'a haber verir. Yalı Çapkını'nın konusu ise, sorumsuz davranışlarıyla ailesini öfkelendiren Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülen bir kızla evlendirilmesine karar verilmesi etrafında dönüyor. Bu evlilik, Ferit'in dedesi Halis Ağa tarafından organize edilir ve Ferit, istemediği halde bu evliliğe razı olmak zorunda kalır. Ancak, bu evliliğin ardından olaylar beklenmedik şekillerde gelişmeye başlar. Yalı Çapkını gelecek bölümde neler olacağı ise henüz bilinmiyor"Yalı Çapkını" dizisinin oyuncuları arasında İfakat adı öne çıkmaktadır ve merak ediliyor. İfakat, Korhan ailesinin büyük gelinidir ve Halis Ağa tarafından yalıya gelin olarak getirilmiştir. Genç yaşta bir trafik kazası sonucu hem kocasını hem de bebeğini kaybetmiştir ve kayınvalidesinin de kalbi bu olaylara dayanamamıştır. İfakat, Korhan soyadının leke görmemesi için her şeyi ve herkesi önemseyen bir kişiliktedir."Yalı Çapkını" dizisinde İfakat karakterini Gülçin Şantırcıoğlu canlandırmaktadır. Gülçin Şantırcıoğlu, 25 Ağustos 1977 tarihinde doğmuş ve İstanbul'da yaşayan Türk oyuncudur. Öğrenimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. Tiyatro ve sinema dünyasına adım atan Şantırcıoğlu, "Süt" ve "Sınıf" gibi dizilerde ve "İstanbul Kanatlarımın Altında" ve "Esir Şehrin Çocukları" gibi filmlerde rol almıştır."Yalı Çapkını" dizisinin gerçek hikayesi hakkında bilgi bulunmamaktadır ve dizi, OGM Pictures tarafından yapılmış, Burcu Alptekin tarafından yönetilmiş ve Mehmet Barış Günger tarafından yazılmış bir kurgudur. Dizinin ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanmıştır ve dram ve romantik türdedir. Eğer "Yalı Çapkını" dizisini izlemek istiyorsanız, dizinin tüm bölümlerine startv.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.