Yalçın Kayan: 'Gol atsak başka olabilirdi'

Süper Lig'de deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Göztepe'de Yalçın Kayan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Kayan, "Erken gol yedik, bunu beklemiyorduk. Oyuna adapte olamadık. Sonrasında üç net pozisyonumuz vardı. Gol atsak, başka olabilirdi. Penaltı golü ve sonrasında kaybettik. Olduğumuz yeri Göztepe'ye ve kendimize yakıştıramıyoruz. Sonuna kadar elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.





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