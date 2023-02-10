Minnesota Timberwolves'un, eski oyuncusu Patrick Beverley'yi Orlando Magic tarafından serbest bırakılsa da kovalamayacağı bildirildi.
Beverley, son takas gününde Los Angeles Lakers tarafından Mo Bamba karşılığında Magic'e takas edilmişti.
Wolves, Beverley'yi önceki yaz Rudy Gobert anlaşmasının bir parçası olarak Utah Jazz'e göndermişti.
Beverley, son takas gününde Los Angeles Lakers tarafından Mo Bamba karşılığında Magic'e takas edilmişti.
Wolves, Beverley'yi önceki yaz Rudy Gobert anlaşmasının bir parçası olarak Utah Jazz'e göndermişti.
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