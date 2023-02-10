Wolves, Pat Bev'i serbest kalsa da kovalamayacak

Minnesota Timberwolves'un, eski oyuncusu Patrick Beverley'yi Orlando Magic tarafından serbest bırakılsa da kovalamayacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Wolves, Pat Bev'i serbest kalsa da kovalamayacak
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10 Şubat 2023 16:36
Minnesota Timberwolves'un, eski oyuncusu Patrick Beverley'yi Orlando Magic tarafından serbest bırakılsa da kovalamayacağı bildirildi.

Beverley, son takas gününde Los Angeles Lakers tarafından Mo Bamba karşılığında Magic'e takas edilmişti.

Wolves, Beverley'yi önceki yaz Rudy Gobert anlaşmasının bir parçası olarak Utah Jazz'e göndermişti.

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