LA Clippers ve Chicago Bulls'un, Utah Jazz'in kendisini serbest bırakması durumunda Russell Westbrook'la ilgilenen iki takım olacağı bildirildi.



Yakın zamanda D'Angelo Russell'ı Los Angeles Lakers'a gönderen üç takımlı bir anlaşmayla Jazz'a takas edilen Westbrook'un, şu anda yeniden yapılanma sürecinde olan ekibin planları arasında yer almazsa serbest bırakılabileceği iddia edildi.



Yahoo Sports'tan Chris Haynes, Clippers ve Bulls'un, Westbrook'un kontratının ödenip serbest bırakılması halinde kendisiyle almakla ilgilenen takımlar arasında olduğunu belirtti.



Şu an itibariyle, Westbrook sezonda 15.9 sayı, 6.2 ribaund ve 7.5 asist ortalamalarına sahip.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ