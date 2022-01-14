Welinton: "Maçın yıldızı tüm takım!"

Beşiktaş'ın stoperi Welinton, Gaziantep FK'yi mağlup ettikleri maç sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Welinton: 'Maçın yıldızı tüm takım!'
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14 Ocak 2022 23:15
Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Welinton Souza, Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçın yıldızıyla ilgili gelen soruya Welinton, "Maçın yıldızı takım! Herkes çok iyi oynadı. Birini seçmek çok zor." cevabını verdi.

Welinton, "Oynayıp oynamamam fark etmez, ben her zaman idmanlarda yüzde 100'ümü veriyorum. Oynamadığım zamanlar takıma nasıl katkı vereceğimi düşünüyorum. Tanrıya şükürler olsun ki takımıma yardım oldum. Her zaman önemli olan takım. Ben bir profesyonel olarak elimden geleni her zaman yapıyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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