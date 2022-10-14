Weghorst'un dikkat çeken penaltı istatistiği

Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst, Giresunspor maçında penaltı kaçırdı. Bu Hollandalı golcünün kariyerinde attığı 28'nci ve kaçırdığı 11'inci penaltıydı.
En son 11 Eylül'de Wolfsburg'ta oynarken 2-0 kazanılan Fürth maçında Burchert'i mağlup etmişti.
Giresunspor karşısında Onurcan'dan önce Weghorst'ün kullandığı son penaltıyı kurtaran kaleci ise Wolfsburg'un 1-0 kazandığı Bochum maçında Riemann'a atamadığı penaltıydı.
Weghorst'un kaçırdığı penaltılar:
22/23 Giresunspor-Beşiktaş 0-1 Onurcan Piri
21/22 Wolfsburg- Bochum 1-0 Manuel Riemann
20/21 Wolfsburg-Leipzig 2:0 Péter Gulácsi
20/21 Wolfsburg-Schalke 1-0 Fährmann
20/21 Wolfsburg-Hoffenheim 2-1 Oliver Baumann
19/20 Wolfsburg-Shakhtar 1-2 Andriy Pyatov
17/18 AZ Alkmaar-Sparta 0:2 Roy Kortsmit
17/18 AZ Alkmaar-Sparta 0-2 Roy Kortsmit
16/17AZ Alkmaar-Roda 1-1 Benjamin van Leer
16/17 AZ Alkmaar-Heracles 5-1 Bram Castro
13/14n FCEmmen-Sparta 0-1 Khalid Sinouh
En son 11 Eylül'de Wolfsburg'ta oynarken 2-0 kazanılan Fürth maçında Burchert'i mağlup etmişti.
Giresunspor karşısında Onurcan'dan önce Weghorst'ün kullandığı son penaltıyı kurtaran kaleci ise Wolfsburg'un 1-0 kazandığı Bochum maçında Riemann'a atamadığı penaltıydı.
Weghorst'un kaçırdığı penaltılar:
22/23 Giresunspor-Beşiktaş 0-1 Onurcan Piri
21/22 Wolfsburg- Bochum 1-0 Manuel Riemann
20/21 Wolfsburg-Leipzig 2:0 Péter Gulácsi
20/21 Wolfsburg-Schalke 1-0 Fährmann
20/21 Wolfsburg-Hoffenheim 2-1 Oliver Baumann
19/20 Wolfsburg-Shakhtar 1-2 Andriy Pyatov
17/18 AZ Alkmaar-Sparta 0:2 Roy Kortsmit
17/18 AZ Alkmaar-Sparta 0-2 Roy Kortsmit
16/17AZ Alkmaar-Roda 1-1 Benjamin van Leer
16/17 AZ Alkmaar-Heracles 5-1 Bram Castro
13/14n FCEmmen-Sparta 0-1 Khalid Sinouh