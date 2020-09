Washington Wizards'ın yıldızı John Wall, önceki gece New York'taki bir partide eliyle çete sembolleri yaptığı bir videonun ortaya çıkmasının ardından, herkesten özür diledi.



Wall, Twitter'da özrünü şu şekilde yayınladı:



"Her şeyden önce ailemden, takım arkadaşlarımdan ve beni her zaman destekleyen herkesten özür dilemek istiyorum. Pişman olduğum bir hata yaptım. Sahada ve daha da önemlisi saha dışında daha iyi olmak için, çok çalışmaya devam edeceğim."



Bu, Wall'un el hareketleriyle ilk kez dikkat çektiği an olmadı. DC yıldızının 2011'de ve 2015'teki playofflar da dahil olmak üzere, daha önceki maçlarda elleriyle çeşitli semboller yaptığı görülmüştü.



Wall, Şubat 2019'da yaşadığı Aşil sakatlığının iyileşme sürecinde bulunduğundan ötürü, 2019-20 NBA sezonunda oynamamıştı ve Aralık 2018'den beri bir NBA maçında forma giymiyor.



Wall'un sözleşmesinin bitmesine iki yıl kaldı ve 2021-22 sezonunda 44.3 milyon dolarlık bir alacağı bulunuyor. Sonraki yıl ise, 47.4 milyon dolarlık bir oyuncu opsiyonuna sahip.



Wall, 2018-19 sezonunda oynadığı 32 maçta 20.7 sayı, 8.7 asist ve 3.6 ribaund ortalamaları elde etmişti. Kariyer ortalamaları 19.0 sayı ve 9.2 asist olan Wall, asist ortalamaları bazında, NBA tarihinde tüm zamanlarda altıncı sırada yer alıyor.



Wall'un eliyle sembol yaptığı video ise şu şekildeydi: