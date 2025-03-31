Haber Tarihi: 31 Mart 2025 15:23 - Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2025 15:23

Volkan Konak kimdir? Volkan Konak neden öldü, alevi mi?

Karadeniz müziğinin önde gelen temsilcilerinden Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs'ta verdiği konser esnasında sahnede fenalaştı. Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanlığı hastaneye kaldırılan 58 yaşındaki Konak'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını duyurdu. Peki, Volkan Konak kimdir? Volkan Konak neden öldü, alevi mi?

Volkan Konak kimdir? Volkan Konak neden öldü, alevi mi?
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Ünlü sanatçı Volkan Konak, 30 Mart 2025 Pazar günü KKTC'de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Vatandaşlar tarafından Volkan Konak'ın babasının kim olduğu ve neden öldüğü ise gündeme geldi. Volkan Konak babasının vefatının ardından Cerrahpaşa şarkısını bestelemişti.

Volkan Konak neden öldü?

Konak'ın tedavi için götürüldüğü Gazimağusa Devlet Hastanesi'nin başhekimliği Pazar gecesi 23.23'te gelen ihbarlar üzerine ambulansın konserin yapıldığı otele hızlıca intikal ettiğini belirtti.

Başhekimlik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Sanatçı 00.17'de hastanemize 'Ex duhul' olarak giriş yapmış ve vakit kaybetmeden CPR (Temel Yaşam Desteği) odasına alınmıştır. Burada bir ekip tarafından 25 dakika süreyle ileri yaşam desteği uygulanmıştır. Ancak yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen yanıt alınamamıştır.

"Sanatçı Volkan Konak, tüm tıbbi çabalara rağmen, geçirmiş olduğu klinik süreç göz önünde bulundurularak, saat 00.42'de hayatını kaybetmiş (Ex kabul edilmiş) ve CPR'a son verilmiştir."

AA'nın aktardığına göre Konak'ın cenazesinin Gazimağusa Devlet Hastanesi morgundan alınarak öğle saatlerine doğru başkent Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde bulunan Adli Tıp Birimi'ne kaldırılacağı ve burada otopsi işlemi yapılacağı öğrenildi.

Cenazenin, otopsi sonrasında uçakla Türkiye'ye gönderilmesi bekleniyor.

Volkan Konak kimdir? 

"Kuzeyin Oğlu" olarak da tanınan Trabzon doğumlu Konak, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda eğitim gördü.

1993 yılında yayımladığı ikinci stüdyo albümü "Efulim" ile adını daha geniş kitlelere duyurma başarısı gösteren Konak, TRT, MU-YAP ve Gazeteciler Cemiyeti dahil birçok kurum tarafından farklı zamanlarda ödüllere layık görüldü.

Nazım Hikmet, Yaşar Miraç ve Sunay Akın gibi şairlerin şiirlerinden besteler yaptı.

Şair Sunay Akın, "Efulim" kasedinin kartonetinde "Gri denizde yol alan fındık kabuğunun içinden yayılan gitar sesi... Budur gibi geliyor bana Volkan Konak'ın müziği" ifadelerini kullandı.

Nisan 1986'da tüm Karadeniz'de büyük bir etki gösteren Çernobil Felaketi üzerine araştırmalar da yapan Konak, sözlerini ablası Nuran Bahçekapılı'nın yazdığı "Cerrahpaşa" adlı eserini, kanser nedeniyle kaybettiği babası için besteledi.

2009 yılında yayımladığı Mimoza isimli albümle de dikkatleri üzerine çekti. Bu albümdeki "Göklerde Kartal Gibiydim", "Mimoza Çiçeği" ve "Yarim Yarim" adlı şarkıları da öne çıkan işleri oldu.
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