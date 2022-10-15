Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan ve hakem Volkan Bayarslan'ın yönettiği maçta kazanan 3-0'lık skorla Karagümrük oldu. Karşılaşma öncesinde Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımız için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



Mücadelede Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Steven Caulker, 45+3. dakikada Fabio Borini ve 90+8. dakikada penaltıdan Mbaye Diagne attı. Bu arada Karagümrük'te Caner Erkin 2 asist yaparak öne çıktı.



İKİ GOL VAR'A TAKILDI



Hatayspor'un 26. dakikada bulduğu Aabid ile bulduğu gol VAR'ın uyarısının ardından geçerli sayılmadı. Aabid'in 76. dakikada attığı gol de yine VAR'ın uyarısıyla hakem tarafından değerlendirildi ve incelemelerin ardından hakem Bayarslan'dan ofsayt kararı çıktı.



VOLKAN DEMİREL YENİLGİYİ TATTI



Bu sonucun ardından Andrea Pirlo yönetimindeki Karagümrük 5 maç sonra kazanırken, Hatayspor, Volkan Demirel yönetimindeki ilk yenilgisini tattı. Ayrıca Demirel, eski takımı Karagümrük'e karşı kayıp yaşamış oldu.



TAKIMLARIN PUANI VE FİKSTÜRÜ



Karagümrük aldığı bu galibiyetle birlikte 9 puana ulaşırken, Hatayspor ise 7 puanda kaldı. Süper Lig'de gelecek hafta Karagümrük deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak. Hatayspor da evinde Beşiktaş ile mücadele edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



11. dakikada gelişen Atakaş Hatayspor atağında, uzun pasla sağdan ceza sahasına giren Lobjanidze, topu uygun durumda bulunan El Kaabi'ye çıkartırken, son anda araya giren savunma meşin yuvarlağı kornere attı.



26. dakikada Lobjanidze'nin pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Aabid'in vuruşunda, ceza sahasında Jimmy Durmaz'a da çarpan top ağlara gitti. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasından yapılan uyarı üzerine hakem Volkan Bayarslan, pozisyon öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.



35. dakikada Jimmy Durmaz'ın sağdan yaptığı ortada, ön direkte Borini'nin vuruşunda meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.



36. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük 1-0 öne geçti. Soldan korner kullanan Caner Erkin'in yaptığı ortada, ön direkte Caulker kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi.



45. dakikada Kaan Kanak'ın soldan ortasında, kale sahasında El Kaabi'nin karşı karşıya pozisyonda yakın mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Viviano topu çıkartarak gole izin vermedi.



45+3. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük skoru 2-0 yaptı. Caner Erkin'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Borini'nin sağ çaprazdan dar açıdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Erce Kardeşler'in müdahalesine rağmen ağlara gitti.



VavaCars Fatih Karagümrük, maçın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



51. dakikada Kouassi'nin sağdan yaptığı ortada, ceza sahasında Bertuğ Özgür Yıldırım'ın dokunduğu topu kaleci Erce Kardeşler çıkardı.



53. dakikada Borini'nin ceza sahasının hemen dışından yerden yaptığı vuruşta, kaleci Erce Kardeşler iki hamlede topa sahip oldu.



90+3. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük penaltı kazandı. Ozdoev, ceza sahasında Vranjes'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. 90+6. dakikada penaltıyı kullanan Diagne, meşin yuvarlağı filelere göndererek skoru 3-0 yaptı. VavaCars Fatih Karagümrük, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.



Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu



Hakemler: Volkan Bayarslan, İbrahim Bozbey, Bilal Gölen



VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Caulker, Dresevic, Caner Erkin, Jimmy Durmaz (Dk. 90+1 Salih Dursun), Ozdoev, Nicholas (Dk. 75 Adnan Uğur), Kouassi, Borini (Dk. 90+1 Levent Mercan), Kerim Frei (Dk. 75 Diagne)



Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Vranjes, Burak Öksüz, Kaan Kanak (Dk. 46 Adekugbe), Onur Ergün, Boudjemaa (Dk. 46 Saint-Louis), Aabid (Dk. 88 Varga), El Kaabi, Lobjanidze (Dk. 63 Atsu), Bertuğ Özgür Yıldırım (Dk. 63 Ze Luis)



Goller: Dk. 36 Caulker, Dk. 45+3 Borini, Dk. 90+6 Diagne (Penaltıdan) (VavaCars Fatih Karagümrük)



Sarı kartlar: Dk. 11 Jimmy Durmaz, Dk. 38 Nicholas, Dk. 81 Biraschi (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 21 Burak Öksüz, Dk. 81 Onur Ergün (Atakaş Hatayspor)





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