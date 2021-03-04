Voleybolda 3 Türk takımı, Avrupa kupalarında finale yükseldi

Kadınlar CEV Kupası'nda Galatasaray HDI Sigorta, Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda Sistem9 Yeşilyurt, Erkekler CEV Challenge Kupası'nda ise Ziraat Bankkart şampiyonluk için mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Voleybolda 3 Türk takımı, Avrupa kupalarında finale yükseldi
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04 Mart 2021 13:17
Voleybolda Türk takımları, Avrupa kupalarında gösterdikleri  performansla dikkati çekiyor.

Avrupa kupalarında mücadele eden 3 Türk takımı, yarıştıkları organizasyonlarda adlarını finale yazdırmayı başardı.

Kadınlar CEV Kupası'nda Fransa ekibi Beziers Angels'i eleyen Galatasaray HDI Sigorta, finale kaldı. Sarı-kırmızılılar finalde İtalya'nın Saugella Monza takımıyla şampiyonluk mücadelesi verecek. Tarihi daha sonra belli olacak final maçının ilk ayağı İtalya'da oynanacak. Rövanş maçı ise İstanbul'da yapılacak.

 Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda Sistem9 Yeşilyurt, bir başka Türk takımı Türk Hava Yolları'nı eleyerek finale yükseldi. Sistem9 Yeşilyurt, finalde Romanya takımı C.S.M. Volei Alba Blaj'la karşılaşacak. Tarihi daha sonra açıklanacak finalin ilk maçında Romanya temsilcisi ev sahibi olacak.

Erkekler CEV Challenge Kupası'nda ise Ziraat Bankkart, yarı finalde Çekya'nın Lvi Prag takımını altın setle eleyerek finalist oldu. Başkent temsilcisi finalde, Halkbank'ı eleyen İtalyan takımı Allianz Powervolley'le karşılaşacak. İlk maç İtalya'da oynanacak. Final maçlarının tarihleri daha sonra açıklanacak.



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