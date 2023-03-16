Vitor Hugo'ya talip çıktı!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışının gerisinde kalan Trabzonspor'da gelecek sezonun kadro planlaması sürüyor. Abdullah Avcı'nın ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışında olan Fırtına'na evinde Orhan Ak yönetiminde Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti.



Brezilya basını Trabzonspor'un Adana Demirspor karşısında ikinci golünü kaydeden Vitor Hugo'ya talip çıktığını duyurdu.



Central da Bola'nın haberine göre, Fluminense kulübü Vitor Hugo ile sözleşme imzalayama yakın olduğunu duyurdu. Ayrıca 31 yaşındaki stoper oyuncusuyla America Mineiro ve Fiorentina kulüplerinin radarında olduğunu bildirdi.



Vitor Hugo bu sezon Trabzonspor formasıyla 31 maçta 3 gol katkısı sağladı.



Güncel piyasa değeri 5.75 milyon euro olan savunma oyuncunun bordo mavili kulüp ile 2024 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.





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