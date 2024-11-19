Vinicius Junior: "Doğru yoldayız"

Real Madrid forması giyen Vinicius Junior, ırkçılıkla mücadelede doğru yolda olduklarını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Vinicius Junior: 'Doğru yoldayız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Kasım 2024 17:27
Real Madrid forması giyen ve İspanya'da ırkçılığa maruz kalan Vinicius Junior, ırkçılıkla mücadelede doğru yolda olduklarını söyledi.

Brezilyalı yıldız, "Doğru yoldayız. Son üç ayda üç ya da dört kişiyi hapse attırmayı başardık. İşledikleri suçların hesabını vermelerini sağladık." dedi.

İspanya'da zaman zaman uğradığı ırkçılık nedeniyle acı çektiğini söyleyen Vinicius Junior, "Bazen hala acı çekiyorum ama tabii ki kulüpler ve ırkçılıkla mücadele etmek için mümkün olan her şeyi yapan insanlar sayesinde artık daha az acı çekiyorum." sözlerini sarf etti.

Real Madrid'de bu sezon 17 maçta süre bulan 24 yaşındaki futbolcu, 12 kez gol sevinci yaşadı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery