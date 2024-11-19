Vinicius Junior: 'Doğru yoldayız'

Real Madrid forması giyen ve İspanya'da ırkçılığa maruz kalan Vinicius Junior, ırkçılıkla mücadelede doğru yolda olduklarını söyledi.



Brezilyalı yıldız, "Doğru yoldayız. Son üç ayda üç ya da dört kişiyi hapse attırmayı başardık. İşledikleri suçların hesabını vermelerini sağladık." dedi.



İspanya'da zaman zaman uğradığı ırkçılık nedeniyle acı çektiğini söyleyen Vinicius Junior, "Bazen hala acı çekiyorum ama tabii ki kulüpler ve ırkçılıkla mücadele etmek için mümkün olan her şeyi yapan insanlar sayesinde artık daha az acı çekiyorum." sözlerini sarf etti.



Real Madrid'de bu sezon 17 maçta süre bulan 24 yaşındaki futbolcu, 12 kez gol sevinci yaşadı.



