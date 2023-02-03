Vincenzo Montella: 'Çok eğlenceli bir maç oldu'

Adana Demirspor'un İtalyan teknik adamı Vincenzo Montella, 1-1 biten Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Güzel bir maç olduğunu söyleyen Montella, "Gerçekten eğlenceli ve duygu yüklü bir maç oldu. Beklediğimiz bir maçtı. Bu şekidle gideceğini öngörmüştük. Sonuna kadar skoru almayı denedik. Skoru alınca da beraberlik oldu. Şunu unutmamak lazım. İyi bir maç oynadık. Çocuklarımı da Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum. Fenerbahçe, ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Çok hamle güçleri var. Güzel bir futbol oldu ve eğlendik, mutluyum." dedi.



Yeni transfer Ndiaye'nin performansını değerlendiren İtalyen teknik adam, "Cherif maça girer girmez damgasını vurdu. 3 dakika sonra karşı karşıya kaldı. Çok önemli özellikleri var. Açık alanda çok yetenekli. Böyle golle başlaması beni mutlu etti. Son dakikaya kadar listeye alıp alamayacağımızı bekledik. Yönetimimiz transferle alakalı da çalışmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.



BASIN TOPLANTISI



Takımıyla gurur duyduğunu dile getiren Montella, "Gerçekten maçın başından sonuna kadar kovaladık, risklere girdik ve skoru alabilmek için elimizden gelen her şeyi yaptık. Son dakikalarda skoru koruyamadığımız için beraberlik geldi. Bu skora üzülsek de gerçekten takımımla gurur duyuyorum çünkü kora kora bir mücadele verdiler ve kendi değerlerini tekrardan ortaya koydular." ifadelerini kullandı.



Montella, bir gazetecinin Emre Akbaba ve Belhanda'nın performansını sorması üzerine, iki oyuncunun da takıma önemli katkılarının olduğunu ve iyi mücadele ettiklerini anlattı.





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