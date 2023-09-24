Vincent Aboubakar siftah peşinde! Şaşırtan istatistik

Beşiktaş ligde bugün Kayserispor'la kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesinde yıldız oyuncunun şaşırtan istatistiği dikkat çekiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Vincent Aboubakar siftah peşinde! Şaşırtan istatistik
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24 Eylül 2023 12:36
Ligde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 7 puan ve averajla 10. sırada yer alıyor. Beşiktaş, gündüz maçında dolu tribünlere oynaması beklenen karşılaşmadan 3 puanla ayrılıp taraftarını memnun etmek istiyor.

HENÜZ GOLÜ YOK

Teknik ekip, bu konuda takımın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar'a güveniyor. Avrupa arenasında bu sezon çıktığı 7 maçta 5 gol ve 2 asistlik performans ortaya koyan Kamerunlu yıldız, ligde ise henüz skor üretemedi. Başarılı oyuncunun, ligdeki 4 karşılaşmalık suskunluğunu bu akşam Kayserispor'la oynanacak müsabakada bozması bekleniyor. 

 
 

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