Vida, Beşiktaş taraftarına üçlü çektirdi!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'yi Vodafone Park'ta Vida ve Quaresma'nın iki golüyle 3-1 mağlup etti.
Maçın ardından BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen siyah-beyazlıları, çok sayıda taraftarımız karşıladı.
Taraftarlar, futbolcuları derbi zaferi nedeniyle kutladı ve meşaleler yakarak sevgi tezahüratlarında bulundu.
Domagoj Vida otobüsün ön tarafına gelerek üçlü çektirdi.
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Maçın ardından BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen siyah-beyazlıları, çok sayıda taraftarımız karşıladı.
Taraftarlar, futbolcuları derbi zaferi nedeniyle kutladı ve meşaleler yakarak sevgi tezahüratlarında bulundu.
Domagoj Vida otobüsün ön tarafına gelerek üçlü çektirdi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın