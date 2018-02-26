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Vida, Beşiktaş taraftarına üçlü çektirdi!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'yi Vodafone Park'ta Vida ve Quaresma'nın iki golüyle 3-1 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Vida, Beşiktaş taraftarına üçlü çektirdi!
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25 Şubat 2018 23:48
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'yi Vodafone Park'ta Vida ve Quaresma'nın iki golüyle 3-1 mağlup etti.

Maçın ardından BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen siyah-beyazlıları, çok sayıda taraftarımız karşıladı.

Taraftarlar, futbolcuları derbi zaferi nedeniyle kutladı ve meşaleler yakarak sevgi tezahüratlarında bulundu.



Domagoj Vida otobüsün ön tarafına gelerek üçlü çektirdi.








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