Victor Osimhen geri dönüyor

Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları titizlikle sürerken sevindirici bir haber geldi.
Süper Lig'de 24 Ağustos Pazar günü Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan G.Saray'da teknik direktör Okan Buruk takımda değişikliğe gidecek.
YUNUS KULÜBEYE, OSIMHEN 11'E
Önceki gün oynanan Karagümrük mücadelesinde son 30 dakikada şans bulan rekor transfer Victor Osimhen, Kayseri deplasmanında ilk 11'e dönecek.
Barış Alper Yılmaz yeniden sağ kanada geçecek, Yunus ise kulübeye çekilecek.
